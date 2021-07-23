Обещание Зеленского "Весна придет - сажать будем" оказалось пшиком

Два года назад во время президентской избирательной кампании одним из лозунгов Зеленского было "Весна придет - сажать будем". Фото: Reuters

При президентстве Владимира Зеленского не произошло усиление ответственности за коррупцию. Напротив, по большинству статей происходит падение присуждения строгого вида наказания - лишение свободы. Об этом сообщают "Наші гроші".

Издание создало сайт "Антикоррупционный барометр", с помощью которого можно автоматически собирать информацию о приговорах по коррупционным и служебными статьям Уголовного кодекса за период 2014-2021 годов.

Так, в 2017-2018 годах суды первых инстанций вынесли 43-50 приговоров с реальным лишением свободы осужденным взяточникам, а в 2019-2020-м - 22-29.

Аналогично наблюдается уменьшение количества приговоров с реальным заключением за злоупотребление властью и служебным положением: с 3-16 приговоров в 2017-2018 годах до семи-восьми приговоров в 2019-2020-м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов

Как не было, так и нет ни одного приговора за незаконное обогащение.

Так же практически отсутствуют приговоры с реальным лишением свободы по таким коррупционным статьям, как: подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги и злоупотребление ним полномочиями, а также подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы и злоупотребление полномочиями таким должностным лицом.

Единственная статья, по которой наблюдается количественный рост присуждения реальных заключений - предложение взятки чиновникам.

Более половины приговоров топ-чиновникам за коррупцию - оправдательные

В течение этого года суды первой инстанции вынесли 55 приговоров топ-чиновникам по коррупционным делам, из которых 29 были оправдательные.

С 55 приговоров четыре - чиновникам категории А, которые занимают особо ответственное положение. Это три народных депутата, двух из которых Антикоррупционный суд оправдал, а другого - приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 17 тыс. грн. Все они проходили по делам о незаконном получении компенсации расходов на проживание в гостинице из-за якобы отсутствие собственного столичного жилья.

Также из категории А приговор получил председатель Полонской РГА Хмельницкой области: девять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, был оправдан первый заместитель председателя Николаевской ОГА. Пока ни один из этих приговоров не вступил в силу.

"Коррупционеров категории А кот наплакал. В этом году одному нардепу впаяли условный срок за то, что он во времена Порошенко получал от государства компенсацию за проживание в гостинице, тогда как имел свое жилье в Киеве. Следующий за крутизной должности коррупционер - председатель райгосадминистрации Хмельницкой области. Вот и все осужденные топ-преступники", - пишут "Наші гроші" в Facebook.

В 2019-м во время избирательной кампании по стране была развешанная политическая реклама "Зе!президент - слуга народа" - Весна придет - сажать будем", "Конец эпохи лжи", "Конец эпохи жадности", "Весна покажет, кто где воровал".