Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника

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Золотые коллекционные монеты, ювелирные изделия с инкрустированными драгоценными камнями и бриллиантами, коллекцию драгоценных часов, охотничье оружие и $234 тыс. нашли во время обыска в квартире руководителя региональной таможни.

Накануне его задержали за вымогательство взятки у экспортера меда. Происхождение найденного имущества устанавливается, сообщили в Государственном бюро расследований.

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"Должностные лица таможни, в частности, из руководства, требовали ежемесячные взятки у руководителя предприятия, которое экспортирует украинский пчелиный мед в ЕС. За деньги таможенники обещали не создавать искусственные препятствия и не инициировать лабораторные исследования продукции", - сказано в сообщении.

Планируется вручение уведомлений о подозрении руководству и должностным лицам таможни. Им угрожает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Один из руководителей региональных таможен в Кировоградской и Ивано-Франковской областях организовал масштабную схему вымогательства денег у оптовых экспортеров отечественной продукции в страны Евросоюза. Речь идет о начальнике Ивано-Франковской таможни Святославе Пересунько, по данным СМИ. Он создал межрегиональную преступную группу. Среди пострадавших – представители агропредприятий и производители отечественной продовольственной продукции.