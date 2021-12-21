Руководитель таможни Ивано-Франковской области обложил "данью" украинских экспортеров

Один из руководителей региональных таможен в Кировоградской и Ивано-Франковской областях организовал масштабную схему вымогания денег из оптовых экспортеров отечественной продукции в страны Евросоюза.
Речь идет о начальнике Ивано-Франковской таможни Святославе Пересунько, пишет "Украинская правда" со ссылкой на свой источник.
Он создал межрегиональную преступную группу. К незаконной деятельности чиновник привлек своего помощника и несколько посредников для передачи неправомерной выгоды.
"Злоумышленники обложили "данью" украинских предпринимателей. За деньги они обещали не создавать им искусственных препятствий во время таможенного оформления товаров. По предварительным данным, сумма "поборов" составляла до 10 тыс. долларов с каждого бизнесмена в месяц", - сообщили в СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Окружение главы Харькова подозревают в миллиардном хищении Укрэксимбанка
В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали одного из злоумышленников на получении очередной суммы денег от предпринимателей.
Среди пострадавших – представители агропредприятий и производители отечественной продовольственной продукции.
Решается вопрос о сообщении организатору сделки и другим ее участникам о подозрении в совершении преступления.
Продолжается досудебное расследование.
Контрразведка СБУ обнаружила в Житомирской области хищение приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению.
Эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону.
Спецслужба обнаружила подпольный склад, где хранили похищенную продукцию. Там нашли несколько тонн комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю.
Комментарии