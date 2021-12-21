Руководитель таможни Ивано-Франковской области обложил "данью" украинских экспортеров

Один из руководителей региональных таможен в Кировоградской и Ивано-Франковской областях организовал масштабную схему вымогания денег из оптовых экспортеров отечественной продукции в страны Евросоюза.

Речь идет о начальнике Ивано-Франковской таможни Святославе Пересунько, пишет "Украинская правда" со ссылкой на свой источник.

Он создал межрегиональную преступную группу. К незаконной деятельности чиновник привлек своего помощника и несколько посредников для передачи неправомерной выгоды.

Автор: СБУ

"Злоумышленники обложили "данью" украинских предпринимателей. За деньги они обещали не создавать им искусственных препятствий во время таможенного оформления товаров. По предварительным данным, сумма "поборов" составляла до 10 тыс. долларов с каждого бизнесмена в месяц", - сообщили в СБУ.

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В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали одного из злоумышленников на получении очередной суммы денег от предпринимателей.

Автор: СБУ

Среди пострадавших – представители агропредприятий и производители отечественной продовольственной продукции.

Решается вопрос о сообщении организатору сделки и другим ее участникам о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное расследование.

Автор: СБУ

Контрразведка СБУ обнаружила в Житомирской области хищение приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению. Эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону. Спецслужба обнаружила подпольный склад, где хранили похищенную продукцию. Там нашли несколько тонн комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю.