Подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко возвращают загранпаспорт

Нардеп Александру Юрченко изменили обязанности по делу о взятке. Фото: pravda.com

Народному депутату Александру Юрченко сменили обязанности по делу о взятке в обмен на изменения в законодательство.

Нардепа обязали воздержаться от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства и экспертами. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Кроме того, теперь Юрченко сможет вернуть себе загранпаспорт и общаться с другим обвиняемым.

"Ранее примененные обязанности (прибывать по вызову следователя, прокурора или суда, сдать загранпаспорт, воздержаться от общения с другим обвиняемым) больше не действуют, потому что их срок истек еще 21 декабря. Прокурор заранее подавал ходатайство о продлении этих обязанностей", но по объективным причинам (больничный председательствующей судьи Гавриленко) рассмотреть его банально не успели", - сказано в сообщении.

Кроме того, на заседании исследовали переписки помощника Юрченко Ивана Фищенко с залегендованным агентом НАБУ Демченко.

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"Они договаривались о выезде в Боярку смотреть земельный участок, где якобы должны строить мусороперерабатывающий завод. На эту встречу должен был приехать даже мэр города.

Также в переписках Фищенко давал оценку Юрченко: "Он чеславнейший невежда. Просто все хотят деньги". В этих же переписках обсуждалась сумма взятки (10+3) за правки к законопроекту. Фишенко в переписках подтвердил, что Юрченко соглашается с такой суммой ("он согласен") и позже направил пересланный скриншот из личного кабинета нардепа Юрченко на сайте ВРУ, на котором было подтверждение зарегистрированных изменений в законопроект", - отмечается в сообщении.

Следующее заседание по делу было назначено на 13:00 11 января.

По версии следствия, нардеп Александр Юрченко в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника, помощника Ивана Фищенко, неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений в проект Закона Украины "Об управлении отходами" и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа нардепов - членов комитета за голосование за представленные предложения.