"Бог им судья!" - молодые парни избили священника

В столице ночью избили священника. Фото: Киев оперативный

В Дарницком районе Киев 5 сентября избили священника.

Вблизи ТРЦ NewWay, там двое молодых и не трезвых людей напали на священнослужителя, сообщает "Киев Оперативный".

Врачи скорой зафиксировали серьезные травмы Также сообщили, что у мужчины недавно был инсульт.

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Правоохранители задержали злоумышленников. От написания заявлений пострадавший отказался. Сказал: "Бог им судья".

В Харькове трое злоумышленников напали на бизнесмена и похитили у него почти $1,2 млн.