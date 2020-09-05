"Бог им судья!" - молодые парни избили священника

В Дарницком районе Киев 5 сентября избили священника.
Вблизи ТРЦ NewWay, там двое молодых и не трезвых людей напали на священнослужителя, сообщает "Киев Оперативный".
Врачи скорой зафиксировали серьезные травмы Также сообщили, что у мужчины недавно был инсульт.
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Правоохранители задержали злоумышленников. От написания заявлений пострадавший отказался. Сказал: "Бог им судья".
В Харькове трое злоумышленников напали на бизнесмена и похитили у него почти $1,2 млн.
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