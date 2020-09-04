Грабители напали на предпринимателя

В Харькове напали на предпринимателя. Фото: прокуратура

В Харькове трое злоумышленников напали на бизнесмена и похитили у него почти $1,2 млн.

2 сентября трое мужчин проникли на территорию офиса в Немышлянском районе города. Угрожая пистолетом, избили основателя общества с ограниченной ответственностью, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Преступники связали мужчину пластиковыми хомутами, нашли ключи от сейфа и завладели средствами, которые принадлежат потерпевшему. Это почти $1,2 млн, 50 тыс. евро, 500 тыс. гривен.

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Правоохранители установили личность одного из нападавших. Им оказался 60-летний неоднократно судимый мужчина. Его задержали и сообщили о подозрении. Мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Малиновском районе Одессы 17-летний парень помог подняться ровеснику, который упал с велосипеда. Вместо благодарности последний избил его и ограбил.