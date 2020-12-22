Авиакатастрофа Ан-26: в деле есть первый арестованный

Командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова взяли под стражу по подозрению в халатности, приведшей к катастрофе самолета Ан-26. Фото: hromadske.ua

Командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова взяли под стражу по подозрению в халатности, что привела к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих. Такое решение сегодня, 22 декабря, вынес Печерский райсуд Киева.

Глазунов утверждал плановую таблицу полетов, которая предусматривала учебные полеты с остановками для технического обследования. И разрешил проведение так называемых конвейерных полетов: когда самолет после совершения одного вылета не останавливается, а конвейером выполняет следующий, по данным следствия. Это и привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя в воздухе и не смог оперативно решить проблему, информирует hromadske.

Когда во время полета появляется техническая неисправность самолета, командир экипажа обязан прекратить взлет. И скорость ему это позволяла, по словам следователя ГБР Ивана Пузыревского.

"Взлетная полоса имеет определенную длину, и есть линия старта. И если бы все было по правилам, сработал бы датчик - и командир экипажа принял бы решение остановиться. Поскольку был конвейер, то посадка произошла по этой линии разгона. Расстояние стало намного меньше. И когда на такой скорости сработал этот датчик, экипаж не имел расстояния, технической возможности безопасно прекратить полет на земле еще. Поэтому он был вынужден взлетать", - отметил он.

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Также нарушением является то, что на самолет допустили 18 штурманов вместо 10, что увеличило общее количество военнослужащих. Тогда как на борту было всего 10 парашютов и 10 кислородных масок. А командир экипажа Богдан Кишеня в течение 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущенным на борт. Кроме этого, следователи говорят, что Кишеня имел проблемы с посадкой самолета, это должно было бы учесть его руководство.

Адвокат подозреваемого Сергей Рогозин заявил, что в плановой таблице полетов отсутствует информация о конвейерных полетах. А сам подозреваемый отметил, что вес на борту не был превышен, а о допуске Кишени решение принял не он. Подчеркнул, что полеты конвейером не были систематическими, и в тот день он не был командиром смены, а потому не мог это контролировать. Утверждал, что у каждого из военных были парашюты и кислородные маски, а техническая проверка не дала бы результатов, поскольку поломка произошла во время набирания скорости.

Самолет Ан-26Ш упал вблизи военного аэродрома в Чугуеве вечером 25 сентября. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И Кожедуба и 7 офицеров. Сразу после аварии выжили двое. 20-летний Виталий Ольховый из Львова умер на следующий день от полученных ожогов. Уцелевший 20-летний Вячеслав Золочевский был в госпитале. Катастрофа произошла из-за технической неисправности в одном из блоков системы управления двигателя. Также были грубые нарушения в организации полетов. Такие первые результаты расследования сообщал в начале октября вице-премьер-министр, председатель государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Олег Уруский. В деле объявили подозрения командующему Воздушных сил Сергею Дроздову, руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.