96-летний мужчина выбросился из окна собственной квартиры

В Днепре 96-летний мужчина выпал из окна 2-го этажа.

Трагедия произошла на улице Симферопольской. Он умер в карете "скорой", пишет Информатор со ссылкой на источники в полиции.

Фото: dp.informator.ua

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По предварительной информации, он совершил самоубийство. Известно, что ранее мужчина уже пытался свести счеты с жизнью.

Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

В Золотоноше Черкасской области из окна реанимации на 3-м этаже больницы выбросилась женщина 11 апреля. Погибла на месте. Женщина жила в Ирклиеве на Чернобаевщине, ей было 66 лет. Последние 20 дней она находилась в стационарном отделении больницы с диагнозом коронавирус.