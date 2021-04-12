Шансы были, но она отчаялась: больная на Covid-19 выбросилась из окна

В Черкасской области окна реанимации на 3-м этаже больницы выбросилась 66-летняя женщина. Последние 20 дней лечилась от коронавируса. Впала в депрессию. Фото: unian.ua

В Золотоноше Черкасской области из окна реанимации на 3-м этаже больницы выбросилась женщина 11 апреля. Погибла на месте.

Женщина жила в Ирклиеве на Чернобаевщине, ей было 66 лет. Последние 20 дней она находилась в стационарном отделении больницы с диагнозом коронавирус. Об этом сообщает издание "Золотоноша.City".

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У врачей была надежда на выздоровление пациентки, но она сама потеряла веру, сообщил заведующий реанимационным отделением Павел Строкань.

Женщина упала в депрессивное состояние, которое осложнил тот факт, что накануне ее соседей по палате выписали, и она осталась одна. Психических расстройств у больной не было.

В Луцке женщина выпала из окна 4-го этажа больницы и погибла. Погибшей был 81 год. Инцидент произошел в роддоме, где обустроен госпиталь для больных коронавирусом.