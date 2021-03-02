6-летнюю девочку возле школы пытался похитить неизвестный

Девочка с мамой заходила а территорию, когда к ним начал приставать незнакомый мужчина Фото: pixabay.com

Во Львове возле школы №82 на ул. Шафарика неизвестный пытался похитить 6-летнего ребенка.

Девочка с матерью заходила а территорию, когда к ним начал приставать незнакомый мужчина, пишет Zaxid.net. Он попытался вырвать ребенка из рук матери, но ему это не удалось.

Мужчина убежал, а мать первоклассницы сразу вызвала полицию.

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"Это было как раз перед уроками, перед входом на территорию школы. Ранее мы этого человека здесь не видели, возможно, он какой-то неадекватный", - рассказал завуч школы Тарас Качур.

В школе говорят, что таких случаев никогда не случалось, а в школе есть охрана. Поймали ли мужчину - неизвестно.

В Пакистане спасли из неволи 12-летнюю девочку, которую похитили, неоднократно насиловали, и заставляли выйти замуж за старшего мужчину, который держал ее на цепи в загоне для скота. В течение 5 месяцев христианку держал в неволе 45-летний мусульманин.