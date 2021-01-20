12-летнюю девочку держал в неволе 45-летний мужчина

Протест против насильственного обращения в ислам в Пакистане и практику женить несовершеннолетних / Getty Images

В Пакистане спасли из неволи 12-летнюю девочку, которую похитили, неоднократно насиловали, и заставляли выйти замуж за старшего мужчину, который держал ее на цепи в загоне для скота.

В течение 5 месяцев христианку держал в неволе 45-летний мусульманин. Все время ее заставляли целыми днями разгребать навоз и насиловали. Об этом пишет британская Mirror.

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В прошлом месяце девушку спасла полиция. У нее обнаружили порезы от оков на лодыжках. Делом занимаются правозащитные группы страны. По их данным, ежегодно около 1 тыс. христианских и индуистских девочек похищают и заставляют изменить веру.

Семья ребенка утверждает, что после похищения 12 июня они не раз пробовали подавать заявления в местные органы власти, но их игнорировались несколько месяцев.

"Дочь рассказала мне, что с ней обращались, как с рабыней. Ее заставляли работать целыми днями, убирая навоз. Держали прикованной цепью. Несмотря на многочисленные жалобы в полицию, мы не могли подать заявление до сентября. Офицеры даже делали в мой адрес расовые замечания, угрожали обвинить меня в богохульстве", - рассказал отец девочки.

В медицинском заключении, что провели по поручению суда, написали, что девочке 16-17 лет, хотя по свидетельству о рождении понятно, что ей 12 лет. Жертву поместили в приют для женщин, пока идет расследование.