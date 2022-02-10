16-летнего водителя, снесшего толпу на переходе, отправили в СИЗО

В Луцке 16-летний Дмитрий Рудюк на Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. Искалечил пятерых взрослых и 5-летнего ребенка. Фото: Патрульная полиция

16-летнего Дмитрия Рудюка, который на пешеходном переходе в Луцке сбил шесть человек, отправили на два месяца под стражу.

Такое решение сегодня, 10 февраля, вынес городской районный суд.

"Во время судебного заседания 10 февраля Дмитрия Рудюка взяли под стражу прямо из зала суда сроком на 60 суток. Он будет находиться в СИЗО", - рассказала спикер Волынской областной прокуратуры Наталья Мурахевич, передают "Волынские Новости".

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Кроме совершения смертельного ДТП, несовершеннолетнему инкриминируют грабеж и незаконное завладение автомобилем. Еще до совершения страшной аварии Дмитрий Рудюк применил баллончик со слезоточивым газом и отобрал iPhone.

Отчим Рудюка, на чьем автомобиле он и совершил аварию, дал показания, что не давал ему разрешения управлять его автомобилем. Так что такие действия парня правоохранители теперь расценивают как угон.

Сообщнику Рудюка по грабежу тоже избрали меру пресечения - личное обязательство.

Авария произошла 12 декабря 2021 года на просп. Соборности. Скрываясь от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. После этого влетел в дерево и дорожный знак на перекрестке с ул. Чорновила. В машине на момент аварии находились три человека 16 и 15 лет. Они бежали с места происшествия. Всех задержали. В результате столкновения больше всего пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Также травмы получила 27-летняя предпринимательница, 36-летняя доцент кафедры правоведения ЛНТУ, 41-летняя воспитательница. Все они после осмотра медиками и оказания помощи лечились амбулаторно. 39-летняя женщина скончалась в больнице 2 января.