Умерла 39-летняя женщина, которую сбил 16-летний водитель в Луцке

39-летняя жительница Луцка, которую 12 декабря сбил на пешеходном переходе 16-летний юноша, скончалась в больнице.

Об этом сообщает "Волынские новости".

Информацию о смерти женщины подтвердил заведующий реанимационным отделением Волынской областной клинической больницы Павел Гащишин.

В результате ДТП женщина получила черепно-мозговую травму, перелом руки и ноги.

Мать 16-летнего Дмитрия Рудюка, сбившего людей в Луцке на переходе, не собирается нанимать ему адвоката.

Сын взял ключи без разрешения. И получит то, что заслужил, заявила Анна Ильчук.

Лучанка умерла 2 января около семи утра. У женщины осталось двое детей.

В Луцке возле торгового центра автомобиль Renault Megane въехал в толпу на пешеходном переходе.

Событие произошло 12 декабря в 14:30 на просп. Соборность.

Убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. После этого влетел в дерево и дорожный знак на перекрестке с ул. Черновола.

В машине на момент аварии было три человека. Им 15 и 16 лет. Они бежали с места происшествия. Всех задержали.