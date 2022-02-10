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четверг, 10 февраля 2022 13:20

Кортеж Ярославского сбил насмерть человека - СМИ

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Кортеж Ярославского сбил насмерть человека - СМИ
Ярославский – в десятке самых богатых украинцев. Его состояние оценивают в $820 млн. Фото: FootballHub

Кортеж олигарха Александра Ярославского сбил насмерть человека.

Об этом сообщила "Українська правда".

ДТП произошло ночью 10 февраля на трассе Чугуев - Мартово. На месте происшествия обнаружили автомобильные номера из кортежа Ярославского.

"Немного за полночь в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев - Мартово сбили человека. Это произошло ближе к Мартово. Погиб мужчина средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018", - рассказал собеседник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, такие номера имеет передняя машина кортежа Ярославского. Источник также отметил, что олигарх часто сам водит машину.

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Собеседники также добавили, что позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартово, и что придет в райотдел дать показания.

Водителя допросили правоохранители.

По данным источников УП, есть свидетели, которые видели, как вечером кортеж Ярославского выезжал из Харькова. Олигарх работает в Харькове и проживает в Мартово.

Представитель полиции в области Елена Баранник пообещала выяснить, имела ли место смертельная авария возле Мартово поздно вечером 9 февраля или ночью 10 февраля и предоставить эту информацию позже.

Алексадр Ярославский - бывший совладелец УкрСиббанка и экс-президент харьковского футбольного клуба "Металлист". Продал клуб в 2013 году Сергею Курченко более чем за $110 млн.

Владеет сетью ТРЦ "Караван", гостиницей Kharkiv Palace.

По версии Forbes, девятый среди самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивают в $820 млн. Ярославский был народным депутатом от Партии зеленых Украины.

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Дата
10
февраля

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