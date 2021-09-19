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воскресенье, 19 сентября 2021 12:44

10-летнюю девочку и ее семилетнего брата нашли мертвыми в старом сундуке

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10-летнюю девочку и ее семилетнего брата нашли мертвыми в старом сундуке
Семья состоит на учете в соцслужбах. Фото: pixabay.com

В Волновахе 10-летнюю девочку и семилетнего мальчика нашли мертвыми дома в старом сундуке.

Родители оставили брата с сестрой одних дома, сообщает ГУ ЧП в Донецкой области. Вернувшись с работы, они не нашли несовершеннолетних.

"18 сентября в 18:30 в полицию обратилась 41-летняя жительница с. Никольское Волновахского района, которая заявила об исчезновении двух ее детей. Для поисков немедленно развернули комплекс следственно-оперативных мероприятий. На розыск пропавших ориентировали кинологическую службу, автопатрули, наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах", - говорится в сообщении.

Во время осмотра дома детей нашли в старом сундуке без признаков жизни. Сейчас на месте происшествия работает криминалистическая служба. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция рассматривает все версии о гибели брата и сестры. Предварительная правовая квалификация-умышленное убийство.

Семья состоит на учете в соцслужбах. Правоохранители неоднократно проводили беседы с родителями о недопущении злоупотребления алкогольными напитками и надлежащего выполнения родительских обязанностей.

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В Великобритании 18-летняя женщина бросила двухлетнюю дочь одну в квартире на шесть дней. Сама отправилась праздновать свой день рождения. Ребенок умер от голода. Вернувшись домой, горе-мать позвонила в "скорую" и сказала, что ее дочь не дышит. Медики констатировали смерть ребенка. Причиной послужили голод и грипп, а также обезвоживание и сыпь от подгузников.

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Дата
19
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