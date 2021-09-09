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четверг, 09 сентября 2021 13:17

Убийца расстрелял семью. Спаслась только девочка, прикинувшись мертвой

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Убийца расстрелял семью. Спаслась только девочка, прикинувшись мертвой
11-летняя девочка пережила расстрел семьи, который устроил бывший морской пехотинец / GoFundMe

В США бывший морской пехотинец устроил бойню - убил четырех членов семьи. Лишь 11-летняя девочка Лэнхэм Дельгадо была ранена и притворилась мертвой, чтобы выжить.

Брайан Райли ворвался в дом семьи и застрелил всех. Убил отца девочки - судью 40-летнего Глисона, их подругу 33-летнюю Терезу Лэнхэм, их маленького сына Джоди, мать девочки 62-летнюю Кэтрин. И собаку. Убийство произошло во Флориде в воскресенье, 5 сентября. Об этом пишет Mirror.

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Сейчас девочка в стабильном состоянии в больнице. На каудфандинговой платформе GoFundMe создали страницу, чтобы собрать средства для лечения ребенка и похороны погибших.

"Девочка еще испытывает сильную боль. У нее 11 огнестрельных ран, большинство ниже пояса. И сломана нога. Даже несмотря на трагедию, как-то ей еще удается улыбаться. Она теряет сознание от того, что семьи больше нет. Она не понимает, как это могло случиться и почему. Не уверен, что мы когда-нибудь узнаем ответы на эти вопросы", - говорится на странице GoFundMe.

Убийца Райли пойман и сознался в преступлении. Он не имел никакого отношения к семье. И впервые связался с Глисоном накануне, в субботу вечером.

Он остановился возле дома Дельгадо. Райли говорит, что Бог будто бы сказал ему остановиться, потому что дочь Глисона Эмбер будто собиралась покончить с собой. Тогда одна из жертв сказала Райли, что он ошибается, и в доме нет никакой Эмбер. Убийце пригрозили, что позвонят в полицию, если он не уйдет. Службу 911 вызвали около 19:30. Полицейские около 20 мин искали Райли, но не смогли найти.

Райли вернулся к своей девушке и сказал ей, что ему нужно поговорить с Богом. Когда она проснулась, он ушел. Райли вернулся в дом Глисона около 04:30 в воскресенье. Патрулировавший неподалеку лейтенант услышал стрельбу из автоматического оружия и вызвал подкрепление. Когда полиция прибыла, они обнаружили белый грузовик, горящий на подъездной дорожке дома. И Райли в камуфляже.

Они увидели, как он вбежал внутрь, прежде чем услышали еще один выстрел, крик женщины и хныканье ребенка. Дверь в дом была забаррикадирована, и когда они прошли в заднюю часть дома, наткнулись на Райли. Он открыл огонь по полиции. Убийца пытался сбежать, но его поймали.

В Киеве прохожий обнаружил тело убитой женщины. Потерпевшая - 37-летняя уроженка Черниговской области. Она приезжала в Киев на заработки и жила в палатке неподалеку от водоема, где нашли ее тело.

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