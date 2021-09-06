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В Киеве убили 37-летнюю заробитчанку - ищут подозреваемого

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В Киеве на ул. Приречной прохожий обнаружил тело убитой женщины.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Потерпевшая - 37-летняя уроженка Черниговской области. Погибшая приезжала в Киев на заработки и жила в палатке неподалеку от водоема, где нашли ее тело.

"Правоохранители опросили заявителя и возможных свидетелей происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Предварительно, к преступлению причастны двое мужчин", - говорится в сообщении.

Автор: Полиция Киева
  На фото один из подозреваемых в убийстве 37-летней женщины
На фото один из подозреваемых в убийстве 37-летней женщины

По показаниям составили фоторобот одного из мужчин, который может быть причастен к убийству.

На вид ему 60-65 лет, рост примерно 175-180 см, худощавого телосложения, смуглый, глаза светлого цвета, имеет седые волосы и седую бороду. Особая примета - на верхней челюсти имеет только несколько коренных зубов.

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Возраст второго злоумышленника 25-35 лет, рост примерно 175-180 см, спортивного телосложения, короткая прическа, волосы темного цвета, лицо круглое.

За содеянное убийцам грозит до 15 лет лишения свободы.

В Житомире во время ликвидации пожара в квартире обнаружили тело женщины и ее 13-летней дочери. На обоих телах специалисты зафиксировали ранения. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению.

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