Мать на неделю бросила 1,5-летнюю дочь в квартире. Ребенок умер от голода

В Великобритании 18-летняя мать бросила свою 1,5-летнюю дочь в квартире на шесть дней. Ребенок умер. Фото: pixabay.com

В Великобритании 18-летняя Верфи Куда бросила дочь 1 год 8 месяцев в квартире на шесть дней. А сама отправилась праздновать свой день рождения. Ребенок умер от голода.

Горе-матери вынесли приговор. Она получила девять лет тюрьмы, сообщает ВВС.

Указано, что трагедия произошла в 2019-м. Пока ребенок умирал в квартире, женщина побывала в Лондоне со своим парнем. И развлекалась как "беззаботный подросток".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать заморила ребенка голодом, потому что не хотела носить "толстозадого"

Вернувшись домой, она позвонила в "скорую" и сказала, что ее дочь не дышит. Медики констатировали смерть ребенка. Причиной смерти стал голод и грипп, а также обезвоживание и сыпь от подгузников.

Сначала горе-мать уверяла полицию, что все время была с ребенком в квартире, а также брала дочь с собой в Лондон. Однако видео с камер наблюдения доказали обратное.

12 лет тюрьмы получила Владислава Трохимчук, которая на 11 дней бросила без присмотра своих детей. 12-месячного Даниила и Анну, 2 года и 10 месяцев, тогда 21-летняя Владислава Трохимчук закрыла в комнате столичной арендованной квартиры в конце ноября 2016-го. Двери подперла креслом. Из еды оставила несколько конфет, пачку печенья, кукурузные палочки. Когда вернулась, застала мертвого сына и истощенную дочь. За месяц до этого Владислава родила третьего ребенка. Все - от разных мужчин. Новорожденная девочка жила с отцом в районе столичных Березняков. Те дни женщина провела с ними. Между тем старшие дети ели обои и собственные испражнения.