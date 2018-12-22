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суббота, 22 декабря 2018 12:09

Показали лучшие елочки Украины
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По украинским городам торжественно открыли центральные елки.

Хвойную красавицу в Киеве признали лучшей в Европе. Ее высота 25 метров. Украсили ее более 500 игрушками и тремя километрами гирлянд, оформленных в виде кристаллов, пишет "РБК-Україна".

Предлагаем посмотркть на фото главных елок украинских городов и сравнить затраты на них.

Главная елка Тернополя
Фото: styler.rbc.ua
Главная елка Одессы
В Полтаве самая дорогая елка в Украине. На нее потратили более 8 млн грн.
Главная елка Днепра
Киевская елка обошлась в 2 млн 700 тыс. Грн. Но это, правда, деньги спонсоров.

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Киевская елка обошлась в 2 млн 700 тыс. грн. Но это, правда, деньги спонсоров.

На львовскую елку спонсоры собрали 258 тыс. грн.

2 млн 900 тыс. грн потратили на елку в Харькове. Зато срок эксплуатации харьковской елки - 5 лет.

В Полтаве самая дорогая елка в Украине. На нее потратили более 8 млн грн.

Из городского бюджета Винницы на главную красавицу потратили 839 тыс. грн.

Зимние праздники станут идеальными, если провести их вместе с семьей в уютной атмосфере и с просмотром сказочных фильмов.Gazeta.ua подобрала 10 лучших кинолент, которые подарят праздничное настроение.

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Дата
22
декабря

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