Показали лучшие елочки Украины

По украинским городам торжественно открыли центральные елки.

Хвойную красавицу в Киеве признали лучшей в Европе. Ее высота 25 метров. Украсили ее более 500 игрушками и тремя километрами гирлянд, оформленных в виде кристаллов, пишет "РБК-Україна".

Предлагаем посмотркть на фото главных елок украинских городов и сравнить затраты на них.

Фото: styler.rbc.ua

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Киевская елка обошлась в 2 млн 700 тыс. грн. Но это, правда, деньги спонсоров.

На львовскую елку спонсоры собрали 258 тыс. грн.

2 млн 900 тыс. грн потратили на елку в Харькове. Зато срок эксплуатации харьковской елки - 5 лет.

В Полтаве самая дорогая елка в Украине. На нее потратили более 8 млн грн.

Из городского бюджета Винницы на главную красавицу потратили 839 тыс. грн.

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