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пятница, 21 декабря 2018 02:24

10 новогодних фильмов, которые сделают настроение сказочным

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10 новогодних фильмов, которые сделают настроение сказочным
Подобрали лучшие фильмы для новогоднего настроения. Фото: kino-na-xati.com

Зимние праздники станут идеальными, если провести их вместе с семьей в уютной атмосфере и с просмотром сказочных фильмов.

Gazeta.ua подобрала 10 лучших кинолент, которые подарят праздничное настроение.

"Санта и компания"

Это семейная французская комедия. Для рождественских эльфов Санта-Клауса нет ничего важнее чем подготовка к главной ночи года, когда на земле творятся чудеса. Но каким-то непостижимым образом более 90 тыс. эльфов одновременно заболели. За несколько дней до Рождества Санта-Клаус срочно отправляется на Землю к людям в упряжке северных оленей, чтобы найти лекарство для больных.

"Приключения S Николая"

Это украинская комедийная приключенческая лента. В центре событий парень Артем, который вместе с родителями переехал из города в Карпаты. Как-то накануне новогодних праздников родители вынуждены были оставить сына вместе с друзьями одних дома. Веселью главных героев приходит конец, когда в дом пришел вор переодетый в Святого Николая.

"Очень плохие мамочки 2"

Продолжение одной из самых кассовых комедий 2016 года. В фильме рассказывают о подготовке к Новому году, которая добавляет веселья и хлопот одновременно. Нужно успеть всем купить подарки, украсить елку, приготовить еду для праздничного стола, а еще хоть немного отдохнуть. Однако, никакая новогодняя суета не обойдется без чуткого руководства любимых мам.

"Новогодний корпоратив"

Офисная рождественская вечеринка - хороший повод отдохнуть и сплотить коллектив. Но иногда подобные мероприятия выходят из-под контроля. У руководителя филиала возникла большая проблема - генеральный директор компании, грозит закрыть фирму. Чтобы исправить положение и произвести хорошее впечатление на потенциального клиента, мужчина решает устроить потрясающее новогоднее празднование. Оно должно обязательно всех поразить и спасти предприятие. Однако главный герой фильма явно перестарался.

"Крампус: Похититель Рождества"

Подросток Макс Энгель продолжает верить в Санта-Клауса, который посещает детей на Рождество и оставляет им подарки. Чтобы заветные желания сбылись, парень пишет доброму волшебнику традиционного письма. Макс сразу становится предметом насмешек со стороны двоюродных сестер, приехавших погостить на праздничные каникулы. По их мнению, никакого старого в красной шапке нет, все это выдумки для доверчивых дураков. Тогда в разгар праздника к ним наведалась злая тень Санты.

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"Ночь перед похмельем"

Красивая новогодняя история о том, как могут сбываться мечты о роскошной жизни. 15 лет назад, перед Рождеством, Итан потерял в автокатастрофе своих родителей. Тогда его взяли под опеку друзья Исаак и Крис. С годами Исаак стал успешным юристом, который ждал рождения первенца, а Крис пробился в высшую спортивную лигу. И только слабохарактерный Итан топчется на месте, провоцируя приятелей взять все под контроль именно этого Рождества.

"Любите Куперов"

Хозяева праздника - Сэм и Шарлотта Купер, счастливая супружеская пара, живущая вместе долгих 40 лет. Накануне Рождества, они традиционно ждут в гости всех членов большой семьи. В один день в доме собираются дети и внуки, братья и сестры, а также представители старшего поколения - отец Шарлотты и полусумасшедшая тетушка Сэма. Вполне ожидаемо, что вместо тихого семейного ужина, героев ждет вечер полный сюрпризов, незваных гостей, неожиданных открытий и судьбоносных встреч.

"Гринч"

Всю жизнь над зеленым мохнатым отшельником Гринчем потешались жители родного города, так и характер он препаскудный. Он живет в темной пещере на самой вершине горы подальше от всех, но эти "все" готовят грандиозное празднование Нового года. Люди шумят, все украшают и дико раздражают. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год. У него есть верный пес и вся всемирная вредность.

"Пингвины мистера Поппера"

Это хорошая семейная кинокомедия о Томе Поппера. Он богат и успешен. Но однажды перед новогодними праздниками ему прислали по почте шесть пингвинов, которых он поселил в своей квартире. В главной роли - непревзойденный Джим Керри, поэтому фильм заранее обещает быть веселым.

"Это, блин, рождественское чудо"

Бойд Митчлер и его жена Луанн решают провести Рождество с отцом Бойда Митчем и его странным семейством. Поняв, что он забыл дома все подарки, Бойд в компании брата и отца пытается сделать невозможное: съездить домой и вернуться обратно до рассвета. В пути их ждет куча невероятных приключений.

Новогоднее настроение все больше окутывает нас предчувствием будущего праздника. Хорошему настроению способствует не только атмосфера вокруг - гирлянды в окнах, огни в городе и рождественские песни в разных заведениях. А просмотр фильмов в холодный зимний вечер - гарантирует позитивный настрой.

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