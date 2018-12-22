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суббота, 22 декабря 2018 01:35

Какие знаки Зодиака ждет успех в новом году
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  2019 год будет успешным для Стрельцов, Овнов и Львов, также смогут осуществить свои мечты Водолеи и Весы.
2019 год будет успешным для Стрельцов, Овнов и Львов, также смогут осуществить свои мечты Водолеи и Весы.

Любой астрологический прогноз дает характеристику общих тенденций того или иного периода. Если вы увидели, что прогноз очень благоприятный, а вы этого совершенно не почувствовали, это не значит, что астрология дала вам ложные ориентировки. Может быть, вы всего лишь не воспользовались теми удачными возможностями, о которых вам сообщалось?

В любом случае, зная общую картину, можно сделать определенные выводы и воспользоваться подсказками, пишет infonic.ru.

Прошлый год был удачным для знаков стихии Воды и Огня (Скорпионы, Раки, Рыбы, Стрельцы, Львы и Овны).

2019 год также не обделит успешными возможностями огненные знаки, включая Стрельцов, Овнов и Львов, ведь сильный Юпитер будет идти именно по огненному знаку, раздаривая свои щедрые подарки. Но также смогут осуществить свои мечты Водолеи и Весы.

Каким знакам повезет в 2019 году?

СТРЕЛЬЦЫ: самый счастливый год

 

Стрельцы ждали Юпитера в своем знаке целых 12 лет. В этом году у вас появится шанс реализоваться на все 100%.

В этом году вы почувствуете, что ваши возможности растут, а желаний становится больше. Мир откроет вам ту дверь, которая раньше была закрыта, или понять то, что вы не до конца раньше понимали. В этом году у вас представится хороший шанс проявить себя.

Не исключен карьерный рост или успех в бизнес проектах. Некоторые Стрельцы могут попробовать себя в новых для себя сферах или могут начать свое дело. Немаловажное значение в этом будет играть стремление к новым знаниям.

Подводные камни: есть риск переоценить свои возможности и пойти по иллюзорному пути. Есть риски набора веса, поэтому следите за питанием.

Менее удачные периоды года: апрель, вторая половина августа и сентябрь 2019. В это время у вас большой риск совершить необдуманные и импульсивные поступки.

Менее везучими будут Стрельцы, родившиеся в период с 4 по 7 декабря.

ЛЬВЫ: удача в любви и крупные траты

 

Львам придет успех и удача в новом году без каких-либо серьезных вложений и энергетических затрат. Единственная проблема в том, что далеко не все могут осознать, что им в руки идет удача, поэтому очень легко могут пройти мимо.

Одинокие Львы в этом году имеют все шансы встретить возлюбленных. Это удачный год, чтобы влюбиться, а также подумать о пополнении семейства. Однако не стоит ждать, что счастье свалится к вам на голову: чтобы выиграть в лотерею, нужно, по крайней мере, купить лотерейный билет.

Если вы не одиноки, это время хорошо подойдет для укрепления отношений. Хорошо путешествовать с партнерами и детьми, а также делать крупные покупки.

Подводные камни: есть риск, что вы слишком расслабитесь и не будете использовать те возможности, которые будут вам предлагаться планетами в этом году.

Менее удачные периоды года: вторая половина февраля, март, декабрь 2019. В эти дни не стоит приступать к чему-то серьезному, запускать новые проекты, открывать компании.

Менее везучие в этом году Львы родились с 23 по 30 июля. В вашей жизни могут произойти серьезные перемены, либо будут иметь место события, предсказать которые сложно.

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ВОДОЛЕИ: удача любит смелых

 

В этом году Водолеи могут получить немало шансов, чтобы реализовать свои задумки и мечты. Вы можете много мечтать и планировать, но будет ли конкретная реализация ваших планов, зависит только от вас. Не ждите, что удача будет идти от кого-то другого. Скорее всего, вам придется действовать и принимать решения самостоятельно.

Если ваши желания пока не хотят сбываться, вам стоит задуматься, в чем главная причина. Может быть вы не достаточно прилагаете сил для реализации задуманного.

Если вы будете правильно вести себя, любые, даже самые неожиданные и самые невероятные мечты могут осуществиться, если у вас будет четкое намерение их осуществить.

Подводные камни: неправильная настройка намерения, ожидание у моря погоды.

Менее удачные периоды года: вторая половина февраля, март, июль, первая половина августа, декабрь 2019. В эти дни лучше не пытаться реализовать свои грандиозные планы, особенно без должной для этого подготовки.

Менее везучие: Водолеи, рожденные с 20 по 27 января, в 2019 году могут столкнуться с серьезными испытаниями, неожиданными событиями и мало предсказуемыми явлениями, которые могут серьезно поменять ваше мировоззрение. Вас ждут серьезные перемены.

ОВНЫ: успех с налетом усталости и ступора

 

Этот год начнется с прохождения вашей планеты Марса по вашему знаку, а это даст вам хороший заряд энергии и энтузиазма на весь год. Тут главное не потерять мотивацию, сохранить ее как можно дольше. С этим у вас могут быть проблемы, однако при правильном подходе риски бросить дела на полпути – минимальны.

В этом году Юпитер будет давать вам отличную поддержку, делая благоприятный аспект на ваше Солнце, особенно это почувствуют на себе Овны, рожденные после 2 апреля любого года. Остальным удача улыбнется чуть раньше, в конце 2018 года.

2019 год будет отличным годом, когда вы можете узнать для себя очень много нового, а затем использовать эти знания себе на пользу. Новые путешествия также не заставят себя долго ждать, так что если вы хотите куда-то поехать, возможность обязательно представится.

Подводные камни: неправильная постановка целей, слишком поспешное принятие решений.

Менее удачные периоды года: вторая половина мая, июнь, октябрь, ноябрь 2019. В эти периоды вам стоит прислушаться к своей интуиции и не принимать скоропалительных решений.

Менее везучие: Овны, рожденные со 2 по 12 апреля любого года, в этом году могут почувствовать некоторый ступор в делах, их медленное продвижение. Вы почувствуете, что при всех благоприятных возможностях, у вас будут каким-то образом связаны руки и далеко не все будет получаться. Вероятно, трудности вам просто необходимы, чтобы получить самый лучший результат.

ВЕСЫ: новые связи и знакомства

 

Весы также ощутят на себе благоприятное влияние Юпитера. В этом году у вас также будут неплохие шансы поднять ваш уровень знаний или отправиться в дальние путешествия. Ваш круг общения существенно расширится в этом году, поэтому новые знакомства и связи будут играть важную роль в достижении успеха.

Это не время, которое следует пережидать, сидя дома, предупреждает. Скорее всего, от вас потребуется больше бывать на людях, общаться, знакомиться и поддерживать связи. Хорошо посещать курсы, семинары, вебинары, повышать квалификацию или ездить в командировки.

Подводные камни: неверно используемая новая информация, игнорирование новых знакомств.

Менее удачные периоды года: январь, первая половина февраля, вторая половина мая, июнь 2019. В эти дни может усилиться раздражительность, могут быть ссоры с людьми из ближнего окружения. Лучше в это время общаться с теми людьми, кто оставляет приятное впечатление.

Менее везучие Весы в этом году будут те, кто родился с 5 по 15 октября любого года. В этом году в вашей жизни могут ожидаться некоторые трудности. Вам будет сложно справляться с ситуациями, которые предложит этот год, но несмотря на все проблемы, вы можете стать намного сильнее и выносливее в будущем.

Гороскопы не только помогают нам предсказать будущее, но и облегчают общение. Зная, какой у человека знак Зодиака, мы можем с легкостью подобрать к нему "ключик".

Овнов (21 марта – 20 апреля) отличают инициативность, масса намерений и желаний, но при этом отсутствие опыта. Они живут под властью эмоций, это самый открытый и в некоторой степени простодушный знак. Овны честолюбивы и не боятся испытаний. Они не ищут легких путей.

Тельцам (21 апреля – 20 мая) характерно упорство, терпение и постоянство в достижении поставленной цели. Они дружелюбны и трудолюбивы. Тельцы – консерваторы и отличные семьянины. Им нравится заниматься домашним хозяйством и содержать его в чистоте и уюте.

Близнецы (21 мая - 21 июня) – самый непосредственный знак. Даже во взрослом возрасте они могут проводить часы на игровых сайтах. Это творческие личности, имеющие склонность к иностранным языкам и письму.

Раки (22 июня – 22 июля) – индивидуалисты. Они предпочитают жить в собственном мирке, игнорируя окружающий мир. Очень самолюбивы, восприимчивы и ранимы. Главная проблема Раков – адаптация к реальности.

Лев (23 июля – 23 августа) – самонадеянный знак, любит внимание и восхищение. У них очень развито эго. Это прирожденные лидеры с широкой душой. Ориентированы на внешнее.

Девы ( 24 августа – 23 сентября) – искатели истины, трудолюбивые педанты. Без меры критичны к себе и окружающим. Способны отличить главное от второстепенного, а жизненные кризисы преодолевают с помощью погружения в работу.

Весы (24 сентября – 23 октября) стремятся к гармонии и стараются сгладить противоречия. Имеют природную склонность к одиночеству и эгоцентризму. Интересуются психологией.

Скорпион (24 октября – 22 ноября) – самый загадочный знак. Обладают ярко выраженной индивидуальностью и страстным стремлением к жизни. Их девиз: "Все или ничего". Очень активны и обладают огромной силой воли. В отношениях склонны к крайностям – или любят, или ненавидят.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)– очень религиозный знак. Интеллектуальны и обладают хорошим чувством юмора. Самое главное для них – развитие духа. Стрельцы стремятся возвыситься над посредственностью и жить согласно своему внутреннему голосу. Обладают завышенной самооценкой.

Козероги (22 декабря – 20 января) – самый ответственный знак. Свою работу Козероги выполняют медленно, но верно. Двигаясь к цели, способны выдерживать физические и эмоциональные перегрузки. Добиваются желаемого, невзирая на преграды.

Водолеи (21 января – 18 февраля) – неожиданный, непредсказуемый знак. Они проявляют оригинальность и свободу как в суждениях, так и в поступках. Никогда не бывают одни и склонны к шутовству.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) – знак с особенно развитой интуицией, имеют большую склонность к творчеству. Но при этом им сложно определить границы своей личности и определиться с жизненным путем. Не способны к длительному противостоянию и легко растворяются в ком-то или чем-то.

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