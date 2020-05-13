Создали подборку слов, которая поможет понять молодежный сленг

Создали подборку украинских слов, которыми можно заменить современный молодежный сленг.

В украинский язык попало много английских слов, которые используют подростки. Многие из них остаются неизвестными общественности, и иногда даже из контекста трудно определить, что же имеет в виду человек, употребляя такие высказывания в своем разговоре.

Радио "Максимум" предлагает заменить их исконно украинскими.















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Проскуровский говор по сей день в употреблении в пригородах Хмельницкого. Встречается в семях, где живут вместе несколько поколений.