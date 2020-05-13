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среда, 13 мая 2020 14:33

Создали подборку слов, которая поможет понять молодежный сленг
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Создали подборку украинских слов, которыми можно заменить современный молодежный сленг.

В украинский язык попало много английских слов, которые используют подростки. Многие из них остаются неизвестными общественности, и иногда даже из контекста трудно определить, что же имеет в виду человек, употребляя такие высказывания в своем разговоре.

Радио "Максимум" предлагает заменить их исконно украинскими.







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Проскуровский говор по сей день в употреблении в пригородах Хмельницкого. Встречается в семях, где живут вместе несколько поколений.

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