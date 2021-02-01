Маты помогают справиться с болью и свидетельствуют об образованности - исследование

Исследователи назвали положительные стороны ругательств. Фото: pexels.com

Исследования показали, что мат способен утолить боль и что он не является признаком необразованного человека.

Исследование 2015 года показало, что высокообразованные люди способны материться изысканнее. Участников просили за минуту назвать как можно больше цензурных слов на определенные буквы, а затем как можно больше нецензурных слов. Те, кто знает больше обычных слов, потом назвали и больше матных за счет грамматической гибкости, сообщает CNN.

"Когда вы честно выражаете свои эмоции мощным словом - вы и в целом выражаетесь честнее", - говорилось в выводах серии из 3 исследований 2017 года. Люди, которые не пытаются материться меньше, также меньше врут. Исследователи добавили, что это не означает, что люди, которые не матерятся, больше врут.

Маты могут помочь во время тренировок. Исследовали упражнения людей на велотренажерах и с ручными эспандерами. Лучшие результаты показали те, кто употреблял бранные, а не нейтральные слова.

Когда люди погружают руку в ледяную воду и начинают материться, им удается терпеть дольше.

"Главный месседж: ругань помогает справиться с болью", - заявил автор последнего исследования, психолог Ричард Стивенс, старший лектор университета в Стаффордшире, Великобритания.

Нейрологически брань сосредотачивается в правом полушарии мозга. Это полушарие традиционно считают "творческим". Люди с инсультом на правом боку становятся менее эмоциональными. Они прекращают материться, даже если раньше часто это делали.

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Исследователи предполагают, что ругань служит эволюционной заменой физической агрессии. Она позволяет решать конфликты без применения физической силы и избежать травм. С помощью мата можно выпустить пар.

Мат есть в каждом языке мира. Он является естественным не только для людей. Шимпанзе в качестве подобных сигналов кидаются дерьмом. Таким образом могут показать, чтобы от них отстали. Дрессированные шимпанзе самостоятельно начинают использовать этот же знак рукой в ​​тех же контекстах, в которых люди используют ругательства.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу ZIK за ненормативную лексику, прозвучавшее в эфире 12 декабря 2019 года во время брифинга МВД по делу об убийстве Павла Шеремета. Во время брифинга представители Министерства внутренних дел демонстрировали аудиозаписи телефонных разговоров с бранью и обсценной лексикой.