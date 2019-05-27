Янина Соколова рассказала, почему матерится в эфире

 
Ексклюзивы
1/5
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 1998
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3771
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2250
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3699
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3744
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3339
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5607
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16662
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 639
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2943
Фото
Все фото
8
5
9
5
Что такое &quot;біціґль&quot; и &quot;тертюхи&quot; - языковеды разобрались с украинскими диалектами
Что такое "біціґль" и "тертюхи" - языковеды разобрались с украинскими диалектами
&quot;Въезжаете в местность, где петух - когут&quot;: промоция регионов
"Въезжаете в местность, где петух - когут": промоция регионов
Создатель карты диалектов расширяет исследование на восток Украины
Создатель карты диалектов расширяет исследование на восток Украины
Таблички с бранью разместили в харьковском парке
Таблички с бранью разместили в харьковском парке
Видео
Все видео
Привычные слова с новым содержанием: девушка создала словарь военного сленга
Привычные слова с новым содержанием: девушка создала словарь военного сленга
Зайдель и зафраер - ведущие утреннего шоу игрались слова галицкого диалекта
Зайдель и зафраер - ведущие утреннего шоу игрались слова галицкого диалекта
Голливудские фильмы озвучили закарпатским диалектом
Голливудские фильмы озвучили закарпатским диалектом
Показали украинцев-носителей редкого говора
Показали украинцев-носителей редкого говора
В сети набирает популярность клип на песню на закарпатском наречии
В сети набирает популярность клип на песню на закарпатском наречии
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 558
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6129
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2943
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 621
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 81
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
понедельник, 27 мая 2019 18:21

Янина Соколова рассказала, почему матерится в эфире

  Комментировать
Янина Соколова рассказала, почему матерится в эфире
Телеведущая специально использует брань. Фото: "Народная правда"

Телеведущая Янина Соколова считает ненормативную лексику вынужденной мерой и крайним вариантом донесения информации.

В жизни она редко употребляет нецензурные выражения, сообщила Соколова в интервью "Фактам".

"Вата" зайдет на "Вечер" послушать, как я скажу слово из трех букв, и так и досмотрит все до конца", - сказала Янина Соколова.

Это единственный проект, где команда сознательно решила применять нецензурные выражения.

"В информационной войне невозможно быть овечкой, ты просто проигрываешь. Мы не просветительская организация. У нас есть метка "+18", которая сигналит родителям - нежелательно, чтобы дети попадали на эту территорию", - говорит телеведущая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Верховную Раду привезли бургеры с "матами"

Янина Соколова считает, что в бытовом общении ненормативных слов больше.

"Не думаю, что дети узнают о матах исключительно с моей помощью", - добавила она.

Бранные слова выражают эмоции или агрессивное отношение человека к чему-то. Функционально они близки к междометиям. Сквернословие существует с давних времен у многих народов. Словесная агрессия - это, по сути, заменитель физической агрессии. Поэтому говорят, что первый человек, который метнул ругательное слово вместо камня, был творцом цивилизации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Янина Соколова рассказала, почему матерится в эфире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Гильермо дель Торо представил сказку для взрослых с крепкими нервами

Отмечают 240 лет со дня рождения "отца ракетного оружия"

Итальянец построил церковь в Киеве

Украинцев призвали вернуться в состав Польши

"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы

Открыли самый красивый мост в мире

Самое читаемое
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 228611
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 113988
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 36373
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 22500
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 19126
Нелітературна лексика
Ницой рассказала, какую ругань использует
Ницой рассказала, какую ругань использует Просмотров: 504
Привычные слова с новым содержанием: девушка создала словарь военного сленга
Привычные слова с новым содержанием: девушка создала словарь военного сленга
 Просмотров: 1035
Вино - молоток, а майка - платье: выдали словарь говоров юга Украины
Вино - молоток, а майка - платье: выдали словарь говоров юга Украины Просмотров: 630
Мугиряка і стервига - как ругаться чтобы не выходить за пределы этических норм
Мугиряка і стервига - как ругаться чтобы не выходить за пределы этических норм Просмотров: 279
"Особенности родного диалекта нужно хранить в течение жизни" - языковед
"Особенности родного диалекта нужно хранить в течение жизни" - языковед Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
7
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
3
Из-за Филарета церковь может потерять томос
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
2
Назвали имена украинских военных, попавших в плен
2
ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах
Голосов: 3856
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua