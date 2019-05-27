Янина Соколова рассказала, почему матерится в эфире

Телеведущая специально использует брань. Фото: "Народная правда"

Телеведущая Янина Соколова считает ненормативную лексику вынужденной мерой и крайним вариантом донесения информации.

В жизни она редко употребляет нецензурные выражения, сообщила Соколова в интервью "Фактам".

"Вата" зайдет на "Вечер" послушать, как я скажу слово из трех букв, и так и досмотрит все до конца", - сказала Янина Соколова.

Это единственный проект, где команда сознательно решила применять нецензурные выражения.

"В информационной войне невозможно быть овечкой, ты просто проигрываешь. Мы не просветительская организация. У нас есть метка "+18", которая сигналит родителям - нежелательно, чтобы дети попадали на эту территорию", - говорит телеведущая.

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Янина Соколова считает, что в бытовом общении ненормативных слов больше.

"Не думаю, что дети узнают о матах исключительно с моей помощью", - добавила она.

Бранные слова выражают эмоции или агрессивное отношение человека к чему-то. Функционально они близки к междометиям. Сквернословие существует с давних времен у многих народов. Словесная агрессия - это, по сути, заменитель физической агрессии. Поэтому говорят, что первый человек, который метнул ругательное слово вместо камня, был творцом цивилизации.