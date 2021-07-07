"Все называли его отцом": похоронили военного медика Юрия Письменного

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

7 июля в селе Старые Кодаки на Днепропетровщине похоронили начальника медпункта механизированного батальона, капитана Юрия Письменного, известного по позывному "Феофан". От погиб 4 июля в результате обстрела боевиков украинских позиции у поселка Гранитное Донецкой области. Мужчине было 59 лет.

Церемония прощания началась в одном из храмов Днепра и продолжилась на Аллее Героев. Почтить память погибшего пришли родные, близкие, друзья, боевые товарищи, представители командования, власти, духовенства и общественности.

Юрий Письменный имел высшее медицинское образование. Работал гинекологом, позже занимался предпринимательской деятельностью. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Николая Пирогова. В конце 2018-го призывался в ряды Вооруженных сил. Возглавил медицинский пункт батальона. Неделю назад получил очередное воинское звание капитана.

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Медик оказывал медицинскую помощь военнослужащему, которому стало плохо на передовой, рассказали в 93-й бригаде обстоятельства гибели воина. В это время противник выстрелил в сторону бойцов из противотанкового станкового гранатомета. От взрыва Юрий Письменный получил тяжелые ранения. В сознании его доставили в мариупольский госпиталь, но сердце мужчины не выдержало - реанимационные меры не помогли.

Начальник медицинской части бригады "Холодный Яр" старший лейтенант Анатолий Чуйкин вспоминает, как Юрий Письменный начал службу в подразделении в 2018 году - сразу привел в порядок дела в медпункте батальона, собрал под своим руководством высокопрофессиональную команду, которая спасла много жизней.

"Это была третья ротация Юрия Васильевича. Весь подчиненный личный состав был для него, как родные дети. Все называли его отцом, поскольку с ним они были, как за настоящей родительской спиной. Был чрезвычайно профессиональным и опытным врачом. Все возможные и невозможные случаи, всех довозил в госпиталь живыми. Это очень, очень много людей", - говорит Анатолий Чуйкин.

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Водитель санитарного автомобиля, который эвакуировал Юрия в госпиталь, не сдерживает слез.

"Разговаривали с ним до последнего, - говорит старший солдат Владимир Бобало. - Просил не огорчать жену - сказать, что у него легкое ранение. Телефон попросил, поскольку не мог ей дозвониться. Постоянно с женой был на связи. Все время был в сознании, даже помогал советами медикам, которые оказывали ему помощь, подсказывал что к чему. Его ранения были средней тяжести, много людей с такими мы вывозили живыми. Скончался на операционном столе".

"Мой отец - человек праздник, человек любви и заботы, человек таланта. У него было прекрасное чувство юмора. Он герой. Отец ушел добровольцем в армию. Последние пять лет служил на Донбассе. Был главным врачом медицинской бригады, спасал жизни военным на передовой. Кстати, беспокоился не только о людях, но и о животных и заброшенных иконах. Мой отец был на своем месте", - написала дочь Евгения в Facebook.

У Юрия Письменного остались жена, взрослые сын и дочь.

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Последние дни оккупанты активно обстреливали украинские позиции на Донбассе. Целились даже по жилым домам в Авдеевке Покровского района Донецкой области из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.