Оккупанты наращивают агрессию. Били из минометов по мирным жителям

Последствия обстрелов в Авдеевке. Фото: facebook.com/pressjfo.new

1 июля вооруженные российские формирования в Донбассе 26 раз нарушили режим тишины. Стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, минометов 120-го, 82-го калибров, артиллерийских систем калибра 122 мм и стрелкового оружия.

Под прицел попали позиции укранских военных возле населенных пунктов Луганщины: Победа, Новотошковское, Новоалександровки. И Донецкой области: Авдеевка, Павлополь, Зайцево, Опытное, Талаковка, Широкино, Водяное, Старогнатовка, Светлодарск, Золотое-4, передает пресс-служба ООС.

Также, оккупанты обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.

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"В ответ украинские защитники открывали огонь. Один военнослужащий получил осколочные ранения. Воина доставили в больницу. Состояние раненого средней тяжести", - отчитываются в штабе.

Сегодня утром оккупанты шесть раз обстреляли украинские позиции в Донецкой области. В районе Золотого-4 целились из минометов 82-го калибра, вблизи Гнутово - из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Авдеевки противник трижды вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

30 июня российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Целились из ручных противотанковых, станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под прицел попали поселок Золотое-4 Луганщины, а также населенные пункты Донецкой области: Нвоселивка, Новгородское, Красноговирка, Южное, Водяное.