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четверг, 01 июля 2021 21:21

Оккупанты ударили по домам людей. Какие последствия
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Оккупанты обстреляли Авдеевку
Фото: ООС
Сгорел дом местных жителей

Оккупанты обстреляли частный сектор Авдеевки Покровского района Донецкой области.

"Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями 122 мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении Операции Объединенных сил в Facebook.

Пострадало несколько частных домов местных жителей. Один дом сгорел.

"Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства", - добавили в штабе.

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Мирные жители не пострадали. О нарушении режима прекращения огня сообщили в СММ ОБСЕ.

30 июня российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Целились из ручных противотанковых, станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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