Оккупанты ударили по домам людей. Какие последствия

Фото: ООС

Оккупанты обстреляли частный сектор Авдеевки Покровского района Донецкой области.

"Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями 122 мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении Операции Объединенных сил в Facebook.

Пострадало несколько частных домов местных жителей. Один дом сгорел.

"Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства", - добавили в штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От осколков погибли два бойца - кого Украина потеряла в июне на Донбассе

Мирные жители не пострадали. О нарушении режима прекращения огня сообщили в СММ ОБСЕ.

30 июня российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Целились из ручных противотанковых, станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.