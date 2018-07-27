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пятница, 27 июля 2018 13:51

Спотыкаться из-за денег и плакать от радости - как поздравить молодоженов по-украински
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В Украине продолжается сезон свадеб, который закончится 14 августа - с началом Успенского поста. Торжества сопровождают тостами и пожеланиями в адрес молодых. Предлагаем ознакомиться с лучшими поздравлениями на украинском языке.

ПРОЗОЙ

Нехай після весілля вам доведеться весь час спотикатися, падати і плакати. Але спотикатися через гроші, падати в обійми своєї коханої людини і плакати тільки від радості!

***

Для щастя в сім'ї досить важливо справедливо розподілити бюджет. Мила наречена, віддай чоловікові важливий обов'язок – приносити в сім'ю гроші, а на себе візьми ще тяжчу роботу - витрачати їх.

***

У палітрі багато фарб, в житті багато відтінків, тож сьогодні я хочу побажати вам побільше чорного кольору в житті. Не треба лякатися, адже я говорю про дорогий чорний костюм, про дипломат з натуральної чорної шкіри і про дорогий чорний "Мерседес", на якому чоловік буде їздити на роботу. А ще – про розкішну чорному сукню дружини, яка зустрічає чоловіка з роботи, про Чорне море, на березі якого буде стояти ваш будинок, і в якому ви щоранку будете зустрічати світанок, снідаючи чорною ікрою з не менш чорною кавою, пише maximum.fm.

Автор: maximum.fm
  На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память
На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

В СТИХАХ

День єдиний у житті
Лиш такий буває,
Вас зі створенням сім'ї
Щиро ми вітаєм.
Як у небі голуби
Наші наречені,
Вам з роси і вам з води
Лиш найкращого бажаєм!

***

Бажаємо вам щастя і достатку,
ясного неба, сонця і тепла,
в житті щодень лиш злагоди й порядку,
щоб доля ваша світлою була.
В роботі успіху й терпіння,
у справах вічного горіння,
в сім'ї – любові і добра
на многії та благії літа!

***

Ми з днем весілля вас вітаєм,
Всього найкращого бажаєм:
Щоб в злагоді щасті жили,
Щоб одне одного любили,
Щоб були щедрі і багаті,
Дитячий сміх лунав у хаті.
Щоб весело вам вдвох жилося,
Щоби добро у вас велося!

***

Дорогі молодята!
День єдиний у житті
Лиш такий буває
Вас із створенням сім'ї
Вся рідня вітає.
Дві обручки золоті
Вас у двох з'єднали;
Зичим, щоб печалі всі
Дім ваш обминали.
Завжди в злагоді живіть
Грошей наживайте,
Один одного любіть,
Хмарних днів не знайте!

Автор: maximum.fm
  На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память
На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память


От родителей

День єдиний у житті
Лиш такий буває,
Вас зі створенням сім'ї
Щиро ми вітаєм.
Як у небі голуби
Наші наречені,
Вам з роси і вам з води
Лиш найкращого бажаєм!

***

Бажаємо вам щастя і достатку,
ясного неба, сонця і тепла,
в житті щодень лиш злагоди й порядку,
щоб доля ваша світлою була.
В роботі успіху й терпіння,
у справах вічного горіння,
в сім'ї – любові і добра
на многії та благії літа!

***

Ми з днем весілля вас вітаєм,
Всього найкращого бажаєм:
Щоб в злагоді щасті жили,
Щоб одне одного любили,
Щоб були щедрі і багаті,
Дитячий сміх лунав у хаті.
Щоб весело вам вдвох жилося,
Щоби добро у вас велося!

***

Дорогі молодята!
День єдиний у житті
Лиш такий буває
Вас із створенням сім'ї
Вся рідня вітає.
Дві обручки золоті
Вас у двох з'єднали;
Зичим, щоб печалі всі
Дім ваш обминали.
Завжди в злагоді живіть
Грошей наживайте,
Один одного любіть,
Хмарних днів не знайте!

Автор: maximum.fm
  На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память
На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

ПРИВІТАННЯ З ВЕСІЛЛЯМ ВІД БАТЬКІВ

Благословляєм, любі діти,
На щастя, злагоду в житті, -
Кохання цінувати вмійте,
Людську повагу – поготів.
Віднині все діліть надвоє:
І сум, і радість, і сльозу
Красу вишневого прибою
І листопадову росу.
Хай вас веселка обіймає,
Калина тулиться до щік,
Хай світлу долю провіщає
Барвистий вишитий рушник.
За днями дні будуть сплітати
Життя подружнього вінок.
Хай вам дарує Діва-Мати
Здорових, гарних діточок!

***

Дорогі діти, (ім'я) і (ім'я), у цей урочистий день, перед Богом і людьми благословляємо вас на щасливе сімейне життя. Нехай вам приносить радість ваша любов. Завжди живіть у злагоді і поважайте один одного. І нехай буде довгим ваш шлюб, щастя – вічним, любов – міцною, а друзі – вірними. Пам'ятайте, що ми завжди будемо поруч та допомагатимемо в усьому, що треба, особливо – з онуками!

Автор: maximum.fm
  На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память
На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

От матери невесте

Якби в словах була пророча сила,
А в серці чарів полум'я цвіло.
То я б для вас усе в житті зробила,
Щоб дня сумного не було.
Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!

Автор: maximum.fm
  На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память
На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

От матери жениха для сына

Сьогодні день – благословіння Бога –
Радіють ангели, співають небеса,
Сьогодні починається дорога,
Ступають нею закохані серця.
Мій сину любий, нині я щасливий,
Бо день настав – продовжиш ти свій рід,
Будь завжди добрий, мудрий та сміливий,
Для спільних радісних й щасливих літ!

***

От крестных родителей

За ваше щастя, молодята!
За те, що ви тепер у двох!
За ваші будні, ваші свята,
За те, щоб допоміг вам Бог!
І щоб усе було як треба,
Діліть усе завжди навпіл -
Кохання і прихильність неба,
І хліб і сіль, і радість, й біль.

***

Автор: maximum.fm
  На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память
На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

Любі хрещеники! Бажаємо вам міцного щастя, незгасної і щирої любові, сімейної злагоди і взаєморозуміння, домашнього затишку і добра в хаті. Нехай сьогодні буде вам гірко, а в інші дні спільного життя — тільки солодко!

***

От сестры

Бажаю вам разом прожити,
Все своє життя і не тужити.
Хай оминає вас журба,
Тривога, ненависть і всяка біда.
Як лебідь з лебідкою живіть,
Одне одного палко любіть.
Діліть тепер усе на двоє,
Ростіть на втіху діток троє.

От брата

Бажаю вам здоров'я міцного,
Кохання щирого й палкого.
Успіхів на життєвому шляху,
Щоб мали машину і не одну.
Через рік, а може два,
Щоб придбали літака.
Ну і, звісно, з Божої ласки,
Щоб придбали ви коляску!

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Автор: maximum.fm
  На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память
На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

ПРИКОЛЬНЫЕ СТИХИ МОЛОДОЖЕНАМ

Бажаю вам здоров'я міцного,
Кохання щирого й палкого.
Успіхів на життєвому шляху,
Щоб мали машину і не одну.
Через рік, а може два,
Щоб придбали літака.
Ну і, звісно, з Божої ласки,
Щоб придбали ви коляску!

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Автор: maximum.fm
  На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память
На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

Прикольні вірші молодятам

Бажаю ніколи горшків вам не бити,
Свою половинку шалено любити,
Хай мир буде в хаті, а не навпаки,
І множаться гроші, а не черепки!

***

Гривні, євро і доляри,
Най ростуть в вас на тополі,
На городі в три гектари,
Тім, що в Кончі-Заспі в полі,
Хату вам побудувати,
Хмарочос, як три тополі,
Щоби бігали по ньому,
День і ніч щасливі й голі!
Мерседес новий придбати,
У Парижі віддихати,
І лелек терроризуйте,
Ну а зараз – поцілуйтесь!

***

Тобі, (ім'я нареченого) – булава,
Бо ти в цім домі – голова.
Ти дбай, щоб в домі був достаток,
Принось дружині всю зарплату.
Про друзів трохи забувай,
Додому з праці поспішай,
Бо ти – господар, голова,
В руках у тебе – булава.
Ну а качалка – то (ім'я нареченої).
Річ добра це для господині,
Коли вареників зварити,
А коли тісто замісити.
А коли (чоловіче ім'я) загуляє,
Йому качалка нагадає,
Що він вже чоловік жонатий,
Щоби завжди тримався хати.

***

Рецепт подружнього життя придумав мудрий люд:
Щоб все в родині до пуття – ви з'їжте солі пуд!
Ну, звісно ж, пуд – це не 100 грам і навіть не кіло,
Та з'їсти пуд цей треба вам, щоб у житті везло!
Не рік, не два, не три й не п'ять сіль їсти доведеться,
Нехай за ці часи в сім'ї маляточко "знайдеться",
І, навіть, може й не одне, бо то – дарунок долі!
Хай в стравах – солі до смаку, а у житті – без солі!

Автор: maximum.fm
  На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память
На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

Сразу после Пасхи одесситы Мария Попович и Алексей Потравко официально зарегистрировали свой брак на борту самолета. Молодожены таким образом осуществили свою давнюю мечту.

Это первый случай в Украине, когда официальная регистрация брака состоялась в самолете.

Невеста Мария Попович семь лет проработала пресс-секретарем международного аэропорта "Одесса" и всегда хотела выйти замуж оригинально.

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