Спотыкаться из-за денег и плакать от радости - как поздравить молодоженов по-украински

В Украине продолжается сезон свадеб, который закончится 14 августа - с началом Успенского поста. Торжества сопровождают тостами и пожеланиями в адрес молодых. Предлагаем ознакомиться с лучшими поздравлениями на украинском языке.

ПРОЗОЙ

Нехай після весілля вам доведеться весь час спотикатися, падати і плакати. Але спотикатися через гроші, падати в обійми своєї коханої людини і плакати тільки від радості!

***

Для щастя в сім'ї досить важливо справедливо розподілити бюджет. Мила наречена, віддай чоловікові важливий обов'язок – приносити в сім'ю гроші, а на себе візьми ще тяжчу роботу - витрачати їх.

***

У палітрі багато фарб, в житті багато відтінків, тож сьогодні я хочу побажати вам побільше чорного кольору в житті. Не треба лякатися, адже я говорю про дорогий чорний костюм, про дипломат з натуральної чорної шкіри і про дорогий чорний "Мерседес", на якому чоловік буде їздити на роботу. А ще – про розкішну чорному сукню дружини, яка зустрічає чоловіка з роботи, про Чорне море, на березі якого буде стояти ваш будинок, і в якому ви щоранку будете зустрічати світанок, снідаючи чорною ікрою з не менш чорною кавою, пише maximum.fm.

Автор: maximum.fm На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

В СТИХАХ

День єдиний у житті

Лиш такий буває,

Вас зі створенням сім'ї

Щиро ми вітаєм.

Як у небі голуби

Наші наречені,

Вам з роси і вам з води

Лиш найкращого бажаєм!

***

Бажаємо вам щастя і достатку,

ясного неба, сонця і тепла,

в житті щодень лиш злагоди й порядку,

щоб доля ваша світлою була.

В роботі успіху й терпіння,

у справах вічного горіння,

в сім'ї – любові і добра

на многії та благії літа!

***

Ми з днем весілля вас вітаєм,

Всього найкращого бажаєм:

Щоб в злагоді щасті жили,

Щоб одне одного любили,

Щоб були щедрі і багаті,

Дитячий сміх лунав у хаті.

Щоб весело вам вдвох жилося,

Щоби добро у вас велося!

***

Дорогі молодята!

День єдиний у житті

Лиш такий буває

Вас із створенням сім'ї

Вся рідня вітає.

Дві обручки золоті

Вас у двох з'єднали;

Зичим, щоб печалі всі

Дім ваш обминали.

Завжди в злагоді живіть

Грошей наживайте,

Один одного любіть,

Хмарних днів не знайте!

Автор: maximum.fm На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память



От родителей

День єдиний у житті

Лиш такий буває,

Вас зі створенням сім'ї

Щиро ми вітаєм.

Як у небі голуби

Наші наречені,

Вам з роси і вам з води

Лиш найкращого бажаєм!

***

Бажаємо вам щастя і достатку,

ясного неба, сонця і тепла,

в житті щодень лиш злагоди й порядку,

щоб доля ваша світлою була.

В роботі успіху й терпіння,

у справах вічного горіння,

в сім'ї – любові і добра

на многії та благії літа!

***

Ми з днем весілля вас вітаєм,

Всього найкращого бажаєм:

Щоб в злагоді щасті жили,

Щоб одне одного любили,

Щоб були щедрі і багаті,

Дитячий сміх лунав у хаті.

Щоб весело вам вдвох жилося,

Щоби добро у вас велося!

***

Дорогі молодята!

День єдиний у житті

Лиш такий буває

Вас із створенням сім'ї

Вся рідня вітає.

Дві обручки золоті

Вас у двох з'єднали;

Зичим, щоб печалі всі

Дім ваш обминали.

Завжди в злагоді живіть

Грошей наживайте,

Один одного любіть,

Хмарних днів не знайте!

Автор: maximum.fm На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

Благословляєм, любі діти,

На щастя, злагоду в житті, -

Кохання цінувати вмійте,

Людську повагу – поготів.

Віднині все діліть надвоє:

І сум, і радість, і сльозу

Красу вишневого прибою

І листопадову росу.

Хай вас веселка обіймає,

Калина тулиться до щік,

Хай світлу долю провіщає

Барвистий вишитий рушник.

За днями дні будуть сплітати

Життя подружнього вінок.

Хай вам дарує Діва-Мати

Здорових, гарних діточок!

***

Дорогі діти, (ім'я) і (ім'я), у цей урочистий день, перед Богом і людьми благословляємо вас на щасливе сімейне життя. Нехай вам приносить радість ваша любов. Завжди живіть у злагоді і поважайте один одного. І нехай буде довгим ваш шлюб, щастя – вічним, любов – міцною, а друзі – вірними. Пам'ятайте, що ми завжди будемо поруч та допомагатимемо в усьому, що треба, особливо – з онуками!

Автор: maximum.fm На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

От матери невесте

Якби в словах була пророча сила,

А в серці чарів полум'я цвіло.

То я б для вас усе в житті зробила,

Щоб дня сумного не було.

Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань.

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань!

Автор: maximum.fm На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

От матери жениха для сына

Сьогодні день – благословіння Бога –

Радіють ангели, співають небеса,

Сьогодні починається дорога,

Ступають нею закохані серця.

Мій сину любий, нині я щасливий,

Бо день настав – продовжиш ти свій рід,

Будь завжди добрий, мудрий та сміливий,

Для спільних радісних й щасливих літ!

***

От крестных родителей

За ваше щастя, молодята!

За те, що ви тепер у двох!

За ваші будні, ваші свята,

За те, щоб допоміг вам Бог!

І щоб усе було як треба,

Діліть усе завжди навпіл -

Кохання і прихильність неба,

І хліб і сіль, і радість, й біль.

***

Автор: maximum.fm На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

Любі хрещеники! Бажаємо вам міцного щастя, незгасної і щирої любові, сімейної злагоди і взаєморозуміння, домашнього затишку і добра в хаті. Нехай сьогодні буде вам гірко, а в інші дні спільного життя — тільки солодко!

***

От сестры

Бажаю вам разом прожити,

Все своє життя і не тужити.

Хай оминає вас журба,

Тривога, ненависть і всяка біда.

Як лебідь з лебідкою живіть,

Одне одного палко любіть.

Діліть тепер усе на двоє,

Ростіть на втіху діток троє.

От брата

Бажаю вам здоров'я міцного,

Кохання щирого й палкого.

Успіхів на життєвому шляху,

Щоб мали машину і не одну.

Через рік, а може два,

Щоб придбали літака.

Ну і, звісно, з Божої ласки,

Щоб придбали ви коляску!

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Автор: maximum.fm На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

ПРИКОЛЬНЫЕ СТИХИ МОЛОДОЖЕНАМ

Бажаю вам здоров'я міцного,

Кохання щирого й палкого.

Успіхів на життєвому шляху,

Щоб мали машину і не одну.

Через рік, а може два,

Щоб придбали літака.

Ну і, звісно, з Божої ласки,

Щоб придбали ви коляску!

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Автор: maximum.fm На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

Прикольні вірші молодятам

Бажаю ніколи горшків вам не бити,

Свою половинку шалено любити,

Хай мир буде в хаті, а не навпаки,

І множаться гроші, а не черепки!

***

Гривні, євро і доляри,

Най ростуть в вас на тополі,

На городі в три гектари,

Тім, що в Кончі-Заспі в полі,

Хату вам побудувати,

Хмарочос, як три тополі,

Щоби бігали по ньому,

День і ніч щасливі й голі!

Мерседес новий придбати,

У Парижі віддихати,

І лелек терроризуйте,

Ну а зараз – поцілуйтесь!

***

Тобі, (ім'я нареченого) – булава,

Бо ти в цім домі – голова.

Ти дбай, щоб в домі був достаток,

Принось дружині всю зарплату.

Про друзів трохи забувай,

Додому з праці поспішай,

Бо ти – господар, голова,

В руках у тебе – булава.

Ну а качалка – то (ім'я нареченої).

Річ добра це для господині,

Коли вареників зварити,

А коли тісто замісити.

А коли (чоловіче ім'я) загуляє,

Йому качалка нагадає,

Що він вже чоловік жонатий,

Щоби завжди тримався хати.

***

Рецепт подружнього життя придумав мудрий люд:

Щоб все в родині до пуття – ви з'їжте солі пуд!

Ну, звісно ж, пуд – це не 100 грам і навіть не кіло,

Та з'їсти пуд цей треба вам, щоб у житті везло!

Не рік, не два, не три й не п'ять сіль їсти доведеться,

Нехай за ці часи в сім'ї маляточко "знайдеться",

І, навіть, може й не одне, бо то – дарунок долі!

Хай в стравах – солі до смаку, а у житті – без солі!

Автор: maximum.fm На свадьбу молодоженам принято дарить открытки на память

Сразу после Пасхи одесситы Мария Попович и Алексей Потравко официально зарегистрировали свой брак на борту самолета. Молодожены таким образом осуществили свою давнюю мечту. Это первый случай в Украине, когда официальная регистрация брака состоялась в самолете. Невеста Мария Попович семь лет проработала пресс-секретарем международного аэропорта "Одесса" и всегда хотела выйти замуж оригинально.