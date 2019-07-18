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пятница, 19 июля 2019 07:00

В ООН пристыдили Россию за вмешательство в языковую ситуацию в Украине

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Украинский языковой закон обсудили на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке 16 июля. Собрание инициировала Россия. Ее представитель заявил о нарушении прав русскоязычных граждан. Большинство дипломатов не согласились с ним.

- Конфликт в Украине унес 13 тысяч жизней. Но он никак не связан с тем, что 25 апреля этого года Верховная Рада приняла закон о языке. Документ не представляет угрозу для мира и международной безопасности. Это внутренний выбор украинцев, - отметил делегат из Франции Николя де Ривьер.

Представитель Великобритании Джонатан Аллен обвинил Россию в постоянных попытках давить на внутреннюю политику Украины. По его мнению, рассматривать украинский закон о языке можно лишь в контексте посягательств РФ на независимость Украины.

- Когда Россия поднимает языковой вопрос, она преследует две цели: политически надавить на Украину и отвлечь внимание от чего-то другого, - заявил представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. - Завтра проходит пять лет, как они сбили боинг на Донбассе. И еще российский суд должен решить, оставлять под стражей 24 украинских моряков. Мы помним об этом, и призываем Россию наконец выполнить приказ Международного трибунала и отпустить их на свободу.

Заседание завершилось без принятия каких-либо решений. Но после него Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и Эстония обнародовали заявление в поддержку Украины. Они осудили аннексию Крыма Россией и поддержали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Автор: Александр ГАНДЗИЙ
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Дата
19
июля

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