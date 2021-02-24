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четверг, 25 февраля 2021 07:40

"Требуйте большего. Тогда перестанут высмеивать"

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Окружной административный суд столицы отменил постановление Кабмина о введении нового правописания.

Документ подписали в мае 2019-го. Дело открыли в июне того же года по иску матери семиклассницы Юлии Пиргас из Херсона. Женщина считает, что правительство вышло за пределы полномочий, принимая изменения в правописание. Позже в суд поступил аналогичный иск от общественной организации "Правовое государство". Обращения объединили.

- Причина обжалования нового правописания - позорная. Якобы ученица из Херсона, из-за новых норм завалит внешнее независимое оценивание по украинскому языку. Неужели не сможет выучить правила? - говорит языковед 56-летняя Ирина Фарион. - Это решение обусловлено поражением украинского общества после революции достоинства. Порошенко привел к власти Зеленского. От него до "Оппозиционный платформы - За жизнь" - один шаг. И решение окружного суда это подтверждает.

Филолог критикует Нацкомиссию по стандартам государственного языка за отсутствие жесткой позиции.

- Вместо того, чтобы четко и достойно давать отпор, делать акцент на идеологичности такого решения, они что-то лепечут о Конституции. Вроде на сайте Окружного суда окончательного решения нет. Это все символ нашей несостоятельности, - говорит Ирина Фарион. - Нужно научиться требовать большего, тогда перестанут высмеивать. 120 лет тому назад Михаил Драгоманов написал стихотворение "Українець просить мало". Пока будет так, над нами будут насмехаться всевозможные суды. Следует выбирать националистов, которые вверх ногами перевернуть государство и выбросят его врагов.

Принятый Верховной Радой в 2014-м закон о люстрации не предусматривал проверку судей.

- Поэтому и получили решение о правописании. Этот суд - гнойник на теле судебной ветви, - рассказывает языковед. - Он штампует украинофобские решения. Заблокировал переименование Православной церкви Украины Московского патриархата в Русскую церковь. Хотя для меня те мужики в черных платьях - представители спецслужб России. Если завтра Окружной админсуд проголосует, скажем, за отмену украинской независимости или флага, то нечему удивляться. Председатель суда Вовк (родом из Краматорска Донецкой области. - ГПУ) - один из тех, кого не люстрировали и не устранили после Майдана.

Правительство должно в течение месяца подать апелляцию, потому что комиссию по правописанию в 2015 году инициировал именно Кабмин.

- Из комиссии отстранили людей, которые хотели отстоять правописание Василия Нимчука 1999-го, - говорит Ирина Фарион. - разработки группы под его руководством восстанавливали нормы украинского языка 1928 года, которые еще не подверглись воздействию советизации. Затем приняли несовершенное и гибридное правописание. Мы всегда стараемся найти какую-то линию согласования с теми, с кем нельзя соглашаться. Потому что блаженный муж на лукавый не вступает совет, Господь не ведет переговоры с сатаной. Невозможно примирить любовь с ненавистью. Нынешние события - это следствие постоянного выбора меньшего зла. Враг этим пользуется и делает то, для чего призван - уничтожает.

Есть люди, которые знакомы с правописанием 1928 года и пользуются им. Не пишут по официальному, которое называют "сталинским".

- Ни одна из моих книг с 1991-го по советскому правописанию не написана, - добавляет Фарион. - Не понимаю, почему должна сидеть сложа руки, пока какие-то начальники сформулируют правила. Сколько должна их ждать? У меня жизнь скоро закончится, пока они будут способны говорить правду. Мои студенты давно пользуются тем правописанием. Не ждут, пока кто-то скажет, что надо писать "артеріяльний". Это для них очевидно. Потому что если указано "артерія", то откуда возьмется "артеріальний".

Нормы написания сближали с русскими

1925 - Совет народных комиссаров УССР организовала Государственную комиссию по упорядочению украинского правописания. В него вошли более 20 ученых, пригласили представителей Западной Украины, входившей в состав Польши - Степана Смаль-Стоцкого, Владимира Гнатюка и Василия Симовича.

1928 - правительство приняло разработанное ими украинское правописание. Оно вошло в историю как харьковское или скрипниковское - от места создания или фамилии тогдашнего министра образования Николая Скрипника.

1933 - комиссия во главе с заместителем министра образования Украины Андреем Хвылей осудила харьковское правописание как "националистическое". Создали другое, приблизившее украинский к русскому языку.

1960 - украинское правописание согласовали с "Правилами русской орфографии и пунктуации".

1989 - утвердили новое правописание. В него вернули букву "ґ" и звательный ("кличний") падеж.

1994 - при Кабинете министров начала работу национальная комиссия по вопросам правописания. Разработанные предложения передали в Институт украинского языка в начале 1999. Предлагали восстановить многие нормы 1928 года. Их отклонили в Академии наук.

2015 - правительство собрало комиссию по правописанию. Созданный ею проект Кабмин одобрил в мае 2019 года. Вернул часть норм 1928-го. Некоторые слова разрешили писать в двух вариантах.

2019, июнь - в Окружной административный суд города Киева поступил иск об отмене постановления, которое ввело новое правописание.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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