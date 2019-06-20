Жена согласилась полгода содержать семью, чтобы я сменил работу

 
Ексклюзивы
1/5
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 594
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2061
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1566
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1440
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4959
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1503
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 297
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7848
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Просмотров: 369
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 459
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2079
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 153
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
пятница, 21 июня 2019 00:10

Жена согласилась полгода содержать семью, чтобы я сменил работу

  Комментировать

Львовянин 32-летний Леонид Цирко 8 лет работал инженером-проектировщиком в частных строительных фирмах. В прошлом году решил сменить профессию. Уволился с работы, записался на компьютерные курсы. Сейчас работает программистом. Зарабатывает в шесть раз больше, чем на предыдущей работе.

- Когда окончил школу, строительный факультет считался одним из самых престижных. Думал, что с таким дипломом буду получать хорошую зарплату, - рассказывает Леонид. - Уже на пятом курсе устроился на предприятие. Получал 1200 гривен зарплаты. Думал, что для начинающего это нормально. Мол, наберусь опыта - тогда заживу. Продержался четыре года. В коллективе большинство работников были пенсионеры. Они радовались и малой зарплате, потому что это были дополнительные деньги к пенсии. Еще каждый пытался чем-то торговать: один мед принесет, другой - домашние помидоры. Ребята моего возраста тоже пытались крутиться. Двое скинулись деньгами и купили грузовик. По вечерам и выходным подзарабатывали. Я так не умею. Хотел, чтобы деньги мне приносил диплом. Да еще и семья появилась. Было стыдно перед женой, что зарабатывает больше.

Чтобы попасть на следующую фирму, прошел конкурс. За пост соревновались четыре специалиста. Там понравился молодой коллектив. Зарплата была на 2 тысячи гривен больше. На собеседовании обещали премии. И ни разу не дали. Сначала думал, возможно, не справляюсь с нагрузкой. От других сотрудников услышал, что их тоже никогда не премировали. При этом руководство фирмы часто повторяло, как нами гордится, какие мы хорошие специалисты. Организовывали праздники в ресторанах, давали путевки на море. Но меня такое не устраивало. Хотел получать нормальную зарплату и сам решать, куда ехать в отпуск: на базу отдыха от работы или за границу.

Как-то встретил одноклассника-программиста. На его фирме появилась вакансия. Спросил, интересно ли мне такое. Но предупредил: первые полгода надо будет работать бесплатно. Зарплата пойдет на оплату компьютерных курсов и английского. Посоветовался с женой. Она согласилась полгода содержать семью, чтобы я сменил работу.

На новом месте ничего сложного - программы составлять не труднее, чем проектировать дома. Чего не знал, научили на курсах. Уже полгода получаю в шесть раз большую зарплату. С женой начали откладывать на машину. Младшего сына устроили в частный садик. Ни разу не пожалел, что решился.

- Окончила местный университет по специальности "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии". Поняла, что знаю только основы. И работу с хорошей зарплатой не найду, - говорит 23-летняя Ольга Антоненко из Черкасс.

- Подруга предложила ехать вместе учиться в магистратуре Львовской политехники. Должна была получить профессию автоматизатора на предприятии. Когда побывала на пивзаводе и увидела огромные машины, поняла, что это не мое. Решила все равно доучиться.

Когда закончился университет, уехала домой писать дипломную работу. Вспомнила о друге, который еще три года назад предлагал пойти с ним на курсы программирования в Черкассах. Они бесплатные, но туда трудно попасть. Их сертификат ценится. Надо сдать вступительные тесты, пройти собеседование. Готовилась по пять-шесть часов в день, смотрела видео в интернете и читала статьи. Было 15 мест и 230 заявок. На тестах набрала 65 баллов из 100. Пригласили на собеседование. Главное - показать желание учиться. Меня зачислили.

Курсы длились с октября по май. Спонсоры обучения - большие ІТ-компании. Так готовят себе специалистов. В группе были люди разного возраста, с опытом и без. Сразу отсеялись восьмеро. Или просто переставали ходить, или не выдерживали нагрузки. Когда получила сертификат, один из преподавателей посоветовал работу в американской фирме, где работал. Собеседование прошла успешно. Предложили втрое большую зарплату.

Компании оплачивают обучение

- Работодатели в первую очередь обращают внимание на личные качества кандидата, опыт, умение системно мыслить. Анализируют, сможет ли работник научиться новому. Наличие сертификатов с дополнительных курсов или тренингов не всегда влияет на решение брать человека на работу, - говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, 47 лет.

- Иногда компании легче за собственный счет научить работника тому, что действительно необходимо для работы. Некоторые имеют свои корпоративные университеты. Особенно это касается производственных предприятий, испытывающих дефицит кадров. Им легче оплатить дополнительные курсы, чем искать новых людей.

Часто работники записываются на курсы, потому что так надеются выбить себе более высокую зарплату или должность. Раньше это срабатывало для программистов. В то же время дополнительные курсы и самообразование скорее помогают повысить самооценку, чем получить работу. Конечно, есть случаи, когда без повышения квалификации никак. Речь идет о врачах, бухгалтерах, строителях. Например, больница закупает новое оборудование. Медработников будут учить, как правильно им пользоваться.

Автор: Юлия ЛИПИЧ, Ирина ШЕВЧЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жена согласилась полгода содержать семью, чтобы я сменил работу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 65143
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 46407
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 38881
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 38570
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 33885
Деньги
В этом году сделала конфеты со вкусом пломбира
В этом году сделала конфеты со вкусом пломбира
Перепевает известные песни
Перепевает известные песни Просмотров: 18
Можно зарабатывать на рассказах о жизни
Можно зарабатывать на рассказах о жизни Просмотров: 18
Главная задача в этой профессии - быть на виду. Должна каждый день выглядеть идеально
Главная задача в этой профессии - быть на виду. Должна каждый день выглядеть идеально Просмотров: 99
"В городском транспорте не заинтересованы чиновники"
"В городском транспорте не заинтересованы чиновники" Просмотров: 288
Больше всего комментируют
20
Тимошенко срочно нужны выборы
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
8
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
5
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
3
В Минобороны уже не считают Зеленского призывником
Голосов: 1377
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua