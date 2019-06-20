Жена согласилась полгода содержать семью, чтобы я сменил работу

Львовянин 32-летний Леонид Цирко 8 лет работал инженером-проектировщиком в частных строительных фирмах. В прошлом году решил сменить профессию. Уволился с работы, записался на компьютерные курсы. Сейчас работает программистом. Зарабатывает в шесть раз больше, чем на предыдущей работе.

- Когда окончил школу, строительный факультет считался одним из самых престижных. Думал, что с таким дипломом буду получать хорошую зарплату, - рассказывает Леонид. - Уже на пятом курсе устроился на предприятие. Получал 1200 гривен зарплаты. Думал, что для начинающего это нормально. Мол, наберусь опыта - тогда заживу. Продержался четыре года. В коллективе большинство работников были пенсионеры. Они радовались и малой зарплате, потому что это были дополнительные деньги к пенсии. Еще каждый пытался чем-то торговать: один мед принесет, другой - домашние помидоры. Ребята моего возраста тоже пытались крутиться. Двое скинулись деньгами и купили грузовик. По вечерам и выходным подзарабатывали. Я так не умею. Хотел, чтобы деньги мне приносил диплом. Да еще и семья появилась. Было стыдно перед женой, что зарабатывает больше.

Чтобы попасть на следующую фирму, прошел конкурс. За пост соревновались четыре специалиста. Там понравился молодой коллектив. Зарплата была на 2 тысячи гривен больше. На собеседовании обещали премии. И ни разу не дали. Сначала думал, возможно, не справляюсь с нагрузкой. От других сотрудников услышал, что их тоже никогда не премировали. При этом руководство фирмы часто повторяло, как нами гордится, какие мы хорошие специалисты. Организовывали праздники в ресторанах, давали путевки на море. Но меня такое не устраивало. Хотел получать нормальную зарплату и сам решать, куда ехать в отпуск: на базу отдыха от работы или за границу.

Как-то встретил одноклассника-программиста. На его фирме появилась вакансия. Спросил, интересно ли мне такое. Но предупредил: первые полгода надо будет работать бесплатно. Зарплата пойдет на оплату компьютерных курсов и английского. Посоветовался с женой. Она согласилась полгода содержать семью, чтобы я сменил работу.

На новом месте ничего сложного - программы составлять не труднее, чем проектировать дома. Чего не знал, научили на курсах. Уже полгода получаю в шесть раз большую зарплату. С женой начали откладывать на машину. Младшего сына устроили в частный садик. Ни разу не пожалел, что решился.

- Окончила местный университет по специальности "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии". Поняла, что знаю только основы. И работу с хорошей зарплатой не найду, - говорит 23-летняя Ольга Антоненко из Черкасс.

- Подруга предложила ехать вместе учиться в магистратуре Львовской политехники. Должна была получить профессию автоматизатора на предприятии. Когда побывала на пивзаводе и увидела огромные машины, поняла, что это не мое. Решила все равно доучиться.

Когда закончился университет, уехала домой писать дипломную работу. Вспомнила о друге, который еще три года назад предлагал пойти с ним на курсы программирования в Черкассах. Они бесплатные, но туда трудно попасть. Их сертификат ценится. Надо сдать вступительные тесты, пройти собеседование. Готовилась по пять-шесть часов в день, смотрела видео в интернете и читала статьи. Было 15 мест и 230 заявок. На тестах набрала 65 баллов из 100. Пригласили на собеседование. Главное - показать желание учиться. Меня зачислили.

Курсы длились с октября по май. Спонсоры обучения - большие ІТ-компании. Так готовят себе специалистов. В группе были люди разного возраста, с опытом и без. Сразу отсеялись восьмеро. Или просто переставали ходить, или не выдерживали нагрузки. Когда получила сертификат, один из преподавателей посоветовал работу в американской фирме, где работал. Собеседование прошла успешно. Предложили втрое большую зарплату.

Компании оплачивают обучение

- Работодатели в первую очередь обращают внимание на личные качества кандидата, опыт, умение системно мыслить. Анализируют, сможет ли работник научиться новому. Наличие сертификатов с дополнительных курсов или тренингов не всегда влияет на решение брать человека на работу, - говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, 47 лет.

- Иногда компании легче за собственный счет научить работника тому, что действительно необходимо для работы. Некоторые имеют свои корпоративные университеты. Особенно это касается производственных предприятий, испытывающих дефицит кадров. Им легче оплатить дополнительные курсы, чем искать новых людей.

Часто работники записываются на курсы, потому что так надеются выбить себе более высокую зарплату или должность. Раньше это срабатывало для программистов. В то же время дополнительные курсы и самообразование скорее помогают повысить самооценку, чем получить работу. Конечно, есть случаи, когда без повышения квалификации никак. Речь идет о врачах, бухгалтерах, строителях. Например, больница закупает новое оборудование. Медработников будут учить, как правильно им пользоваться.