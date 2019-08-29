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пятница, 30 августа 2019 07:55

"За восемь месяцев не продали ни одной футболки"

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27-летний Алексей Перевала из Торецка (бывший Дзержинск. - ГПУ) Донецкой области с другом 26-летним Денисом Слесаренко создал марку одежды.

- В Киеве учился на менеджера шоу-бизнеса, планировал вернуться в родной город. На улице часто замечал футболки с надписями и рисунками. Например, "Я люблю Нью-Йорк". С Донецком ничего не было, - рассказывает Алексей. - Поэтому решили с другом детства создать линейку одежды для своих. Имели тысячу долларов. Их хватило на 200 футболок. Я придумал логотип, сейчас полностью отвечаю за творческую работу. Денис занимается продажами, продвижением.

Первая коллекция одежды была готова в марте 2014-го. Преимущественно футболки серого и белого цветов. На каждой логотип - треугольник из букв DNBS, что символизирует террикон, искусственную насыпь породы из шахт, и Донбасс. Все рисунки на нашей одежде связаны с донецкой тематикой. Хотели, чтобы люди гордились тем, что они родом из Донбасса.

К тому времени ситуация в Донецке и области была напряженная. Людям было не до футболок. Большинство вообще боялись рассказывать, откуда они. Решили приостановить бизнес, за восемь месяцев не продали ни одной футболки. Однако продолжали писать о себе в социальных сетях.

В Киеве я свободно носил вещи с донецкой символикой, не боялся рассказывать, откуда переехал. Люди видели это, так появились первые заказы.

Через год выпустили новую коллекцию одежды. Начали развивать бизнес. Сейчас за месяц может быть 100 заказов. Средний чек составляет около 700 гривен. В основном покупают 25-30-летние. Ежегодно создаю новую коллекцию футболок, свитшотов, худи и спортивных костюмов. Есть также чехлы на мобильные телефоны. Каждый товар шьем в ограниченном количестве. Одежду прошлого года нельзя купить в следующем. Но есть исключения - всегда есть футболки с надписью "донецкий" и "донецкая". Стоят 340 гривен. Также есть худи с надписью на спине "DNBS Вера. Упорство. Дух" за 720 гривен.

Большинство нашего ассортимента рассчитано на мужчин. Планируем пошить спортивные костюмы для девушек. Стоить будут почти 1800 гривен. Когда выпускаем что-то новое - сначала делаем экспериментальную модель. Сами ее носим. Смотрим, как вещь выглядит в повседневной жизни. Удобна ли, не портится ли после стирки. Одежду шьем на фабриках в Киевской области и Днепре. Покупаем ткань, делаем макеты принтов. Хотим открыть собственное швейное производство. Тогда мы сможем расширить ассортимент. Товар продаем в основном через соцсети. Приглашаем побыть моделями для фото земляков, знакомых, людей, которым нравится наша одежда. Фотографы в основном тоже из Донбасса.

Автор: Анна ДЕРЕВЯНКО
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