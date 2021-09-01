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четверг, 02 сентября 2021 00:50

"За день можно собрать 50 килограммов бузины"

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Предприятия начали скупать у населения бузину. За килограмм платят 8-15 грн, в зависимости от области. Используют ягоду для производства красок, лекарств, в пищевой промышленности.

- Объявление о приеме бузины увидел в соцсети. Сдаю в магазине рядом с домом, - рассказывает 42-летний Ярослав Косяненко из поселка Сосница на Черниговщине. - Говорят, нужна производителям красителей. За неделю почти весь район объездил в поисках кустов бузины. Их много растет, всем хватит. Правда слышал, что в одном селе люди ссорились, не могли поделить. Каждый хочет копейку заработать. Езжу по бузину каждый день на мотоцикле. Беру пакеты, мешки, лестницу. Ягоды сдаю по 8 гривен за килограмм. Это дешево. В прошлом году было по 15. За один день реально собрать 50 килограммов. Ягод много, но они созревают неравномерно. Нарвать спелых кистей - удача. На одном кусте может быть часть зеленых, остальные - перезревшие.

32-летняя Екатерина Дьяченко принимает бузину в селе Волынка в 13 км от Сосници.

- Увидела объявление о поиске заготовителя бузины, позвонила. Приехали представители компании, которая скупает ягоды. Привезли ящики для товара - примерно на 100 килограммов, - говорит Дьяченко. - Дали деньги вперед. Начала работать 20 августа. Люди приносят бузину. Взвешиваю, сразу плачу по 8 гривен за килограмм. Ягоды бузины приносят взрослые и дети. Один человек как-то за раз сдал почти 100 килограммов. Дети обычно по килограмму несут. Местный школьник 20 килограммов нарвал. Дважды за день приезжал сдавать ягоды.

Автор: Светлана ДУШИК
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