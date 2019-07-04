За безопасность детей в лагере отвечают воспитатели

29-летняя Марьяна Олексенко каждое лето два месяца работает вожатой в детских лагерях. По профессии она – учительница в школе Тернополя.

– Впервые поехала в детский лагерь "Артек" летом 2009-го. Тогда закончила первый курс Тернопольского педагогического университета. В лагерь набирали вожатых с педагогическим образованием. Чтобы пройти отбор, нужно было написать мотивационное письмо и составить программу отдыха на 24 дня для детей в возрасте от 14 до 17 лет. Поехала в Крым 30 мая. К середине июня проходила обучение. У вожатых были тренинги по детской психологии, техники безопасности. Учили историю лагеря, ходили на экскурсии, чтобы запомнить территорию "Артека" и ориентироваться в крымском городе Гурзуф, где он расположен. Работала до середины сентября три смены. Имела три группы по 20-25 детей в каждой. Кроме меня, были еще вожатые педагоги. За смену получала 100 долларов. Жила в общежитии для воспитателей, питалась и посещала экскурсии вместе с детьми.

Работа в "Артеке" была насыщена. Просыпалась в шесть утра. Дальше вела детей на завтрак, обсуждали план на день, готовились к вечерним выступлениям, проводили спортивные конкурсы. Посещали театры, экскурсии. Раз в неделю ездили на экскурсии в Ялту, Севастополь, Бахчисарай или в Крымские горы. Еще дважды в неделю водили их в центр досуга на кружки. Все время вожатые сопровождали детей. Возвращалась в общежитие в полночь, иногда позже. Времени на себя не оставалось. Могла взять один выходной в неделю, но предварительно согласовать его с коллегами. Раз в три дня оставалась на ночь в лагере на дежурство. После сезона работы в лагере возвращалась с деньгами, но истощенная.

В "Артек" в Крыму ездила до 2014-го. Потом год работала в "Артеке Буковель". Зарплата была такая же.

За безопасность детей в лагере и во время экскурсий отвечают только воспитатели. У меня не случалось непредвиденных ситуаций. А у коллег дети ломали руки и ноги. Могли отравиться едой. За такие случаи вожатый получает выговор. За три выговора – увольняют. Но если дети сознательно бегут из лагеря – это уже личная ответственность их и родителей.

Единственное, чего не хватает в лагере, – формы. В "Артеке" она была обязательна. Дети острее чувствуют социальное неравенство, и могут этим спекулировать, чтобы унизить. Сейчас в лагере отдыхают дети из разных семей. Есть из богатых, которые имеют возможность купить путевку по полной цене. Есть дети-сироты. А есть отличники, которые получают путевки в награду за успехи в учебе. Обязанность вожатого – "размыть" эту разницу, и общаться со всеми наравне. С большим количеством своих подопечных общаюсь до сих пор в соцсетях.

Два года подряд работаю в детском лагере в Яремче. Имею две смены по 18 дней. Получаю 5 тыс. грн за смену.

Живу в домике вместе с группой, но в отдельной комнате. Отвечаю за 10-15 детей. Группы однополые. Так легче. Потому что чаще конфликты вспыхивают между девочками и мальчиками, чем между девочками. Работа не особо отличается от работы в "Артеке" в Крыму. Но нагрузка меньше. Ненужно готовить ежедневно новую развлекательную программу для детей. В Карпатах детей чаще возят на экскурсии, учат правильно вести себя на природе. Если родители предварительно дают согласие – позволяем детям самостоятельно гулять в городе.

Чтобы не было краж - в лагерях есть "банки". Там дети хранят карманные деньги.