За безопасность детей в лагере отвечают воспитатели

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1539
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1783
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 4419
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 243
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2907
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1962
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1764
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3574
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2502
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 756
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1188
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 540
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1755
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1728
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2286
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 216
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 07:06

За безопасность детей в лагере отвечают воспитатели

  Комментировать
 

29-летняя Марьяна Олексенко каждое лето два месяца работает вожатой в детских лагерях. По профессии она – учительница в школе Тернополя.

– Впервые поехала в детский лагерь "Артек" летом 2009-го. Тогда закончила первый курс Тернопольского педагогического университета. В лагерь набирали вожатых с педагогическим образованием. Чтобы пройти отбор, нужно было написать мотивационное письмо и составить программу отдыха на 24 дня для детей в возрасте от 14 до 17 лет. Поехала в Крым 30 мая. К середине июня проходила обучение. У вожатых были тренинги по детской психологии, техники безопасности. Учили историю лагеря, ходили на экскурсии, чтобы запомнить территорию "Артека" и ориентироваться в крымском городе Гурзуф, где он расположен. Работала до середины сентября три смены. Имела три группы по 20-25 детей в каждой. Кроме меня, были еще вожатые педагоги. За смену получала 100 долларов. Жила в общежитии для воспитателей, питалась и посещала экскурсии вместе с детьми.

Работа в "Артеке" была насыщена. Просыпалась в шесть утра. Дальше вела детей на завтрак, обсуждали план на день, готовились к вечерним выступлениям, проводили спортивные конкурсы. Посещали театры, экскурсии. Раз в неделю ездили на экскурсии в Ялту, Севастополь, Бахчисарай или в Крымские горы. Еще дважды в неделю водили их в центр досуга на кружки. Все время вожатые сопровождали детей. Возвращалась в общежитие в полночь, иногда позже. Времени на себя не оставалось. Могла взять один выходной в неделю, но предварительно согласовать его с коллегами. Раз в три дня оставалась на ночь в лагере на дежурство. После сезона работы в лагере возвращалась с деньгами, но истощенная.

В "Артек" в Крыму ездила до 2014-го. Потом год работала в "Артеке Буковель". Зарплата была такая же.

За безопасность детей в лагере и во время экскурсий отвечают только воспитатели. У меня не случалось непредвиденных ситуаций. А у коллег дети ломали руки и ноги. Могли отравиться едой. За такие случаи вожатый получает выговор. За три выговора – увольняют. Но если дети сознательно бегут из лагеря – это уже личная ответственность их и родителей.

Единственное, чего не хватает в лагере, – формы. В "Артеке" она была обязательна. Дети острее чувствуют социальное неравенство, и могут этим спекулировать, чтобы унизить. Сейчас в лагере отдыхают дети из разных семей. Есть из богатых, которые имеют возможность купить путевку по полной цене. Есть дети-сироты. А есть отличники, которые получают путевки в награду за успехи в учебе. Обязанность вожатого – "размыть" эту разницу, и общаться со всеми наравне. С большим количеством своих подопечных общаюсь до сих пор в соцсетях.

Два года подряд работаю в детском лагере в Яремче. Имею две смены по 18 дней. Получаю 5 тыс. грн за смену.

Живу в домике вместе с группой, но в отдельной комнате. Отвечаю за 10-15 детей. Группы однополые. Так легче. Потому что чаще конфликты вспыхивают между девочками и мальчиками, чем между девочками. Работа не особо отличается от работы в "Артеке" в Крыму. Но нагрузка меньше. Ненужно готовить ежедневно новую развлекательную программу для детей. В Карпатах детей чаще возят на экскурсии, учат правильно вести себя на природе. Если родители предварительно дают согласие – позволяем детям самостоятельно гулять в городе.

Чтобы не было краж - в лагерях есть "банки". Там дети хранят карманные деньги.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За безопасность детей в лагере отвечают воспитатели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

Организовали первое путешествие, чтобы не видеть пьяниц

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 202600
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 32284
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 30573
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых Просмотров: 13284
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 9405
Деньги
Шведский магазин набирает украинцев
Шведский магазин набирает украинцев Просмотров: 9
Тракторист зарабатывает тысячу долларов в месяц
Тракторист зарабатывает тысячу долларов в месяц Просмотров: 18
Пенсионерам досчитают деньги за стаж
Пенсионерам досчитают деньги за стаж Просмотров: 1089
"Чтобы заработать копейку, ежедневно вставал в четыре утра"
"Чтобы заработать копейку, ежедневно вставал в четыре утра" Просмотров: 90
За прорывы в доме расплачиваются жители без счетчика
За прорывы в доме расплачиваются жители без счетчика Просмотров: 261
Больше всего комментируют
13
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
11
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
11
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
7
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
7
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
Голосов: 213
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua