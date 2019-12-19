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пятница, 20 декабря 2019 07:40

"Ветчину и фаршированную рыбу заказала через соцсети"

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Семья из четырех человек в среднем потратит на новогодний стол 1620 грн, говорят в Институте аграрной экономики. Учитывали традиционные блюда: салаты оливье и селедка под шубой, колбаса, мясо, сельдь, сыр, фрукты, шоколадные конфеты, шампанское. Если семья планирует покупать красную икру и рыбу, стоимость застолья вырастет в среднем на 470 грн.

Львовянка 39-летняя Мария Ганулик встретит Новый год в собственной квартире. Раньше с мужем Вячеславом, 41 год, и дочкой 17-летней Натальей снимали жилье. На праздник пригласила 20 гостей.

— Готовлюсь заранее. Уже месяц покупаю продукты, — рассказывает Мария. — Хочу, чтобы на столе стояли вкусности. Как-то заехала в "Метро", а там мартини по акции — почти треть стоимости сбросили. Купила три бутылки. В другом супермаркете икру со скидкой продавали. Также на распродаже взяла сыры и итальянскую колбасу. Там срок годности большой, поэтому ничего им до праздника не будет. Посчитала, что на все это пойдет не менее 5 тысяч гривен. Ветчину, печеночный торт, фаршированную рыбу, торт заказала у одной хозяйки через соцсети. Договорились, что 31 декабря заберу. Салаты сама приготовлю. Будет мой фирменный — с курицей и ананасами. Другой, пожалуй, с морепродуктами. Для гостей готовлю подарочки с символом следующего года — крысой. У меня некоторые приглашенные будут с детьми. Хотела для них заказать Деда Мороза. Но в агентстве за услуги запросили 3 тысячи гривен.

Программист 35-летний Леонид Юринец будет встречать праздник за границей. Такой подарок готовит для жены.

- В этом году решили Рождество праздновать с миром - 25 декабря. Но будем готовить наши традиционные блюда: кутью, пампушки, вареники. Вечером жене подарю путешествие по Европе. Новый год встретим в Париже. Думаю, что пойдем к Эйфелевой башне, откроем шампанское. А тогда подарю французские духи. Так воплощу ее мечту. Когда встречали 2010-й, у нас еще не было ни жилья, ни машины, ни хорошей работы. Купили бутылку недорого вина, сделали бутерброды. Тогда Катя сказала: "А кто-то сейчас в Париже пьет дорогое шампанское". Я тогда пообещал, что мы там встретим 2020 год. Хотя на тот момент это казалось нереальным.

На поездку Леонид планирует потратить $3 тыс. (более 70 тыс. грн. — ГПУ). Это его месячная зарплата.

28-летняя Ярина Омелян из поселка Новый Ярычев Каменка-Бугского района на Львовщине на Новый год запланировала потратить 10 тыс. грн.

— Бюджет на новогодне-рождественские праздники с мужем планируем в ноябре. В этом году должны уложиться в 10 тысяч гривен. 4 тысячи пойдет на подарки к Николаю нашему сыну, крестникам, племянникам. Покупаем одежду и игрушки. Еще около 3 тысяч пойдет на Рождество-стол, колядники. У свекрови будет день рождения. 2 тысячи гривен на подарок надо выложить. На Новый год только тысяча остается. Муж над нашим бюджетом смеется. Говорит: "Ульяна Супрун говорила, что на праздник надо есть морковь. Это она нас имела в виду?" А я не считаю это большим праздником. Тем более, когда в Украине — война.

Малой в подарок просит игрушку "Бейблейд" за 100 гривен. Положу ему под елку. Мужу носки куплю. А он мне тушь для ресниц обещал.

Автор: Юлия ЛИПИЧ
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Дата
20
декабря

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