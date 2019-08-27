В Украине не хватает работников

Украина входит в пятерку стран, где сокращается количество трудоспособного населения. Такие данные приводят в ООН и Международном валютном фонде. Одна из причин - трудовая миграция.

- Люди - один из главных источников создания валового внутреннего продукта. Массовый выезд за границу является предшественником экономического спада, - говорит 42-летний Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего. - Когда будем открывать новые предприятия, будет некого нанимать на работу. Уже испытываем дефицит кадров. С этим столкнулись несколько инвесторов, которые построили в Украине заводы и не смогли найти работников.

Какие сферы больше всего испытывают дефицит кадров?

- Промышленные и производственные предприятия. В общем, дефицит там, где требуется квалифицированная рабочая сила.

Какой прогноз на ближайшие пять лет?

- Есть несколько сценариев. Если Украина продолжит двигаться медленными темпами экономического развития - 2-3 процента в год, то нас ждет глубокий экономический кризис. В стране практически не останется трудоспособного населения. В той же Польше зарплаты будут в два-три раза выше. Люди еще активнее станут ехать за границу. Кроме того, забирать с собой семьи. Работники больше не будут перечислять деньги домой.

Второй сценарий - ускоренный экономический рост. Тогда в течение трех-пяти лет Украина сможет увеличить среднюю зарплату в два-три раза. Нам необходимо платить работникам столько же, как в Польше. Возможно, на 20-25 процентов меньше, с учетом расходов на питание и проживание в соседней стране. Сможем поднять зарплаты до польского уровня, когда будем обгонять темпы роста экономики Польши в полтора-два раза. В течение следующих пяти-семи лет это возможно сделать. Тогда многие мигранты с удовольствием вернутся домой.

Назовите страны, которые заинтересованы в украинских работниках.

- На работу активно приглашают Польша, Венгрия, Германия. Для них Украина - ресурс. Речь идет о потенциальном выезде за границу еще нескольких миллионов наших граждан.

Сколько экономически активного населения находится за границей?

- От трех до более пяти миллионов. В прошлом году гастарбайтеры перевели в Украину 12 миллиардов долларов. В странах, где работают украинцы, они создали валового продукта на более чем 35 миллиардов долларов. Если бы трудовые мигранты работали и получали высокие зарплаты дома, то Украина увеличила бы ВВП минимум на 20-30 процентов.

Что следует делать?

- Стимулировать экономический рост, привлекать инвестиции и платить рыночные зарплаты. Тогда делать ставку на возвращение людей домой. Но для быстрого экономического роста нам также понадобятся трудовые ресурсы из других стран. Надо серьезно задуматься о миграционной политике. Сегодня она отсутствует.