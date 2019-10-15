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среда, 16 октября 2019 00:45

"В торговле никогда голодным и без денег не останешься"

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Львовянка 38-летняя Наталья Маркив 15 лет назад начала работать в торговле. Часто меняла места работы. Затем открыла собственный магазин детской обуви.

- После школы окончила юридический колледж. В университет не поступала. Юристов без высшего образования и "блата" никто на работу не брал. В студенческие годы продавала косметику по каталогу. Видела, что в торговле никогда голодным и без денег не останешься, - говорит Наталья. - Одноклассница работала кассиром в одном из супермаркетов. Позвала меня. В то время была неплохая зарплата, но часто встречались скандальные покупатели. Купит йогурт, через три дня приносит - несвежий. Попробуй объясни, что не можешь взять обратно. Руководство супермаркета вычитало из нашей зарплаты деньги, которые терялись на возвращенных товарах. Проработала больше года. Уволилась после большого скандала с нехваткой. Директор почти по ползарплаты срезал, потому что касса не сошлась. Затем на краже поймали уборщицу, она вечером выносила из магазина мясо. Знала, где в маркете камеры стоят. Конфликт разрешился, но осадок в душе остался. Уволилась, хотя директор обещал поднять зарплату и карьерный рост.

После этого работала продавцом в магазине меховых изделий, обуви, консультантом в салоне мобильных телефонов. Когда ушла в декретный отпуск, взялась торговать детскими вещами через интернет. Искала оптовые товары по низким ценам, выставляла дороже в соцсетях. Кстати, расходились, как горячие пирожки. Только и ждала, когда муж вечером с работы вернется. Чтобы на почту побежать - товар получить, посылки отправить. За год подзаработали денег. Открыла интернет-магазин. За разработку сайта заплатила полторы тысячи долларов. Все мои клиенты перешли туда. Когда пришло время выходить из декретного отпуска, рассчиталась с предыдущей работы. Кроме интернет-магазина, открыла обычную лавку, чтобы покупатели домой не приходили. Товар выставляю в интернете. Одним пересылаю по почте. Другие хотят посмотреть вживую, примерить. Их приглашаю в магазин.

25-летняя Анна Гудзь из Черкасс два года работала продавцом в магазине секонд-хенда.

- Была без работы, проходила мимо того магазина. Увидела объявление, что требуются продавцы-консультанты. Решила попробовать. Меня приняли сразу, - говорит Анна. - На следующий день уже работала. Должна была стоять в зале. Следить, чтобы одежда аккуратно висела, ничего не украли. При необходимости - помогать клиентам. Сначала работа нравилась, потому что очень хороший коллектив был. Зарплата тоже подходила. Получала ежедневно по 200 гривен. Кроме того, доплачивали по 100 в день завоза нового товара. Тогда работали сверхурочно, бывало, и до двух ночи.

Клиенты попадались разные. Не раз плакала из-за них. Как-то зашли мать со взрослой дочерью. Набрали кучу одежды с различных стеллажей. Но у нас действовало правило, что в примерочные можно брать не более пяти единиц. У каждой кабинки висит табличка с надписью об этом. Я сделала замечание, предложила оставить часть одежды на пустом стеллаже. После этого обе просто облили грязью. Обзывали тупой овцой. Грозились, что добьются моего увольнения. Жалобу написали.

Уволилась из-за проблем со здоровьем. Самочувствие ухудшилось после года работы. Часто болела простудами, потому что зимой промерзала. Носили тяжелые коробки с вещами, так что болели руки и поясница. Начали выпирать вены на ногах. Целыми днями приходилось стоять или ходить. Тогда же переехала в другую квартиру. За аренду платила 3 тысячи гривен. Зарплаты не хватало. О карьерном росте не было и речи. Моему увольнению никто не удивился. Сказали, что у них редко кто задерживался дольше. Сейчас работаю секретарем на частном предприятии. Отвечаю на звонки, готовлю документы. Новой работой довольна.

Автор: Юлия ЛИПИЧ, Анна ОРЕЛ
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