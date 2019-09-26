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пятница, 27 сентября 2019 07:25

В магазинах и аптеках будут устанавливать кассовые аппараты

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Верховная Рада обязала мелких предпринимателей, работающих в сфере торговли, общественного питания и услуг, использовать кассовые аппараты и программные регистраторы расчетных операций. Изменения касаются предпринимателей 2-4-й группы.

Законы должны вступить в силу через шесть месяцев после опубликования. Также Кабмину дадут время на принятие нормативно-правовых актов, необходимых для их реализации. Полностью заработают изменения с 1 января 2021 года. Требования не будут распространяться на физических лиц и предпринимателей 1-й группы (розничная торговля на рынках, бытовые услуги населению. Без права найма работников. - ГПУ). Также не нужны будут кассовые аппараты в секонд-хенде.

- Продавцы на рынке или те, кто имеет незначительный объем торговли не должны устанавливать кассовые аппараты. Однако рестораны, ювелирные магазины, аптеки действительно обяжут использовать приборы. Это нужно, чтобы побороть контрабанду, - говорит премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет. - Будет переходный период. В течение этого времени налоговая обеспечит каждого предпринимателя возможностью использовать даже смартфон, чтобы учитывать операции. Разработают соответствующее программное обеспечение. Поэтому потребности покупать всем отдельные кассовые аппараты и обслуживать их не будет.

С 1 октября 2020 года начнет действовать норма "кэшбек". Покупатели смогут пожаловаться на продавцов, если им не выдали или предоставили поддельный чек. Сумма покупки должна составлять не менее 850 грн. Если проверка подтвердит это, то предприниматель должен вернуть клиенту полную стоимость товара. Также заплатить штраф.

- С одной стороны, нужно совершенствовать и усиливать механизмы сбора налогов, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - С другой, чтобы стимулировать развитие бизнеса в стране, налоги надо снижать. У нас пока самолет летит на одном крыле. Налоговая реформа откладывается на 2021. Вместо нее уже сейчас пытаются заставить всех платить налоги. Эти законы отрицательно повлияют на малый бизнес в Украине. На Западе 90 процентов общества исправно платит налоги. Поэтому они не хотят мириться с тем, что 10 процентов нарушают законодательство. В Украине ситуация обратная. 90 процентов населения и бизнеса или не платят налоги, или платят частично. Относительно "кэшбека", получится парадоксальная ситуация: предпринимателей будут ловить люди, которые получают зарплату в "конвертах". Это искаженная система мотивации, которая будет иметь негативные последствия.

Сейчас есть три сегмента экономики - белая, серая и черная. Наличие серой оставляет пространство для реформ.

Этот сегмент при определенных налоговых стимулах может стать белым. Однако из-за новых законодательных изменений серая экономика может пополнить ряды черной. То есть исчезнет потенциальный буфер для наращивания реального сектора. Предприниматели найдут способ договориться и вообще не платить налоги. Чеки будут выдавать только абсолютно легальные предприятия, где "кэшбек" не будет иметь никакого смысла.

Малый и средний бизнес ожидают, что власть как минимум не будет мешать развиваться. Также, чтобы открылись для них новые сегменты экономики. Они сейчас заняты крупными монополиями. Украинцы ждут упрощения базовых процедур и правил, связанных с ведением предпринимательства. В частности, подключение к инженерным системам, газо- и электроснабжения. Упрощение разрешительной документации, в частности землепользования.

Кроме того, государство должно начинать налоговую реформу с крупного бизнеса. В Украине с помощью ФЛП самозаняты несколько миллионов человек. Они обеспечивают себя, не требуют от государства социальной защиты. Также физлица-предприниматели - это система капилляров, благодаря которым экономическая ткань здорова. Их отмирание уничтожит целые мосты экономической системы. В то же время крупный бизнес злоупотребляет упрощенной системой налогообложения. К примеру, компания с доходом 1 млрд гривен состоит из нескольких сотен ФЛП. Чтобы уменьшить налоги, крупный бизнес маскируется под малый.

Подорожает бытовая техника

- Сегодня около 70 процентов товарных чеков, которые выдают в Украине - поддельные. Например, в ресторанах или кафе приносят счет. Там не указан субъект хозяйственной деятельности. Это внутренняя документация, с помощью которой в конце дня подбивают кассу. Если что, потребитель не сможет пожаловаться на заведение. Теперь предпринимателей обяжут выдавать фискальный чек с юридическим адресом, идентификационным кодом, информацией, что и когда купили. Клиент без проблем сможет написать жалобу, если его права нарушили, - рассказывает 31-летний Максим Несмеянов, директор Союза защиты прав потребителей.

- Однако, когда изменения начнут действовать, товары подорожают. Прежде всего возрастет стоимость бытовой техники и электроники. Ведь исчезнет контрабанда, которую возят из Польши, Азии. Такую технику продают по низким ценам, но без документов и гарантий. Реальный случай - человек купил смартфон. Телефон в пределах магазина продал один ФЛП, а гарантию на него давал другой. Через месяц последний закрылся. В результате покупатель не может вернуть телефон по гарантийному случаю.

Потребителям, которые попадают в подобные ловушки, в основном ничего не удается сделать. Жалобу могут безрезультатно рассматривать до двух лет. Кроме того, информация о проверках предприятий с датами и адресами является открытой. К ним можно заранее подготовиться. Если дела совсем плохи, успеть быстренько ликвидировать ФОТ.

- В Украине массово торгуют фальсификатом. В результате предприниматели получают сверхприбыли, но не платят налоги в государственный бюджет, - объясняет экономист Александр Охрименко, 54 года. - В Европе кассовые аппараты есть даже у продавцов на рынке. В Украине нужно сделать так же. Тогда бизнес удастся вывести из "тени" за пять лет. Какая-то часть частных предприятий начнет работать легально. Будут те, кто свернет бизнес. Сервис возрастет. Качество товаров и услуг повысится, хотя они однозначно подорожают. Если предприниматели начнут честно платить налоги, то заложат эти расходы в конечную стоимость продукции.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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