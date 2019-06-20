В этом году сделала конфеты со вкусом пломбира

- Давно мечтала о собственном деле, но не знала, чем заняться. Однажды поняла - хочу делать сладости. В интернете увидела конфеты из сыра. Нашла, где можно научиться их делать, - говорит 35-летняя Лилия Милецкая из Донецка. Когда началась война на Донбассе, переехала жить к родственникам в Киев.

- Несколько месяцев экспериментировала с продуктами и вкусами. Сейчас делаю 13 видов конфет в темном, молочном и белом шоколаде. Начинка - манго, малина, смородина, клубника, вяленая вишня, банан, груша, тыква. В этом году еще сделала конфеты со вкусом пломбира.

Работаю дома на кухне. Наемных работников нет. Раз в несколько недель вялю небольшие порции ягод. Не нашла нормальной вишни в коньяке для конфет, поэтому готовлю сама. Сыры заказываю из Италии, Франции, Германии, Норвегии, Голландии. Они должны быть выдержаны от 12 месяцев. У таких тонкий вкус. С украинскими фермерами не сотрудничаю. Потому что пока они не могут сбывать весь год одинаково качественный сыр. А для меня это важно.

Продаю конфеты в наборах по девять штук. Один стоит 250 гривен. Клиенты могут выбрать разные вкусы или заказать все одинаковые конфеты. Рекламирую продукцию в "Инстаграме". В прошлом году участвовала в фестивалях. Сейчас сомневаюсь. Хочется сделать хорошую витрину, поставить холодильник. А это дополнительные расходы. Да и все тянешь на себе на мероприятие или кого-то надо нанимать.

Недавно начала учить других людей делать конфеты из сыра. Уже было 15 учеников из Украины, России, Италии, Швейцарии. На мастер-классах рассказываю, как правильно выбрать шоколад и сыры, какое надо оборудование. Делюсь рецептами. Хочу открыть магазин шоколада. Также увеличить объемы производства конфет.