— На моих часах начал перетираться ремешок. На то время я работал на заводе в Ужгороде, получал около 3 тысяч гривен зарплаты. Жил в общежитии. Откладывал деньги на свадьбу, экономил. Поэтому решил сделать новый ремешок сам. А потом оказалось, что друзьям и знакомым они тоже нужны. Надумал развивать это дело, — рассказывает 28-летний Евгений Ткаченко из Авдеевки Донецкой области. Четыре года изготовляет кожаные ремешки на заказ.

— Сначала шил ремешки после восьмичасовой смены на заводе. Потом решил покинуть работу. С женой переехали в Краматорск Донецкой области. Обустроил там мастерскую. Полностью посвятить время собственному делу удалось, когда получил грант на развитие бизнеса. Кожу заказываю в интернетовских магазинах Италии, инструменты и аксессуары — в Южной Корее и Китае. На изготовление одного ремешка идет от двух часов. За месяц в среднем бывает 50 клиентов. В декабре и августе заказов больше всего. В целом, за четыре года пошил более двух тысяч ремешков.

Если каждый день носить часы, ремешок надо менять раз в год. Каждый производитель часов пытается как-то выделиться нестандартными креплениями. Чтобы нельзя было негде больше купить таких, как у них. Например, продают серию часов по 4 тысячи гривен. А через несколько лет предлагают к ним ремешки по 2,5 тысячи. Был у меня клиент, который восемь лет не носил часы. Ремешок испортился. Оригинальные уже сняли с производства. Другой марки — дорого стоил. Поэтому заказал у меня. Еще у одного клиента была аллергия на металл. Надо было сделать так, чтобы застежка не касалась кожи.

Первые свои изделия продавал через сайт бесплатных объявлений. Потом зарегистрировал магазин на международном англоязычном сайте. Сейчас имею клиентов в Новой Зеландии, Австралии, Японии, США. Украинцы чаще всего делают заказ через социальные сети.

В этой сфере большая конкуренция. Работают очень много мастеров. У каждого свой дизайн, подход. Смотрю в соцсетях, кто что делает. Нравится работать с кожей козы. Изделия выходят более фактурные. Были заказы на ремешки из кожи крокодила. Такие стоят от 100 долларов. Более дешевые изделия продаю от 700 гривен.