Украинцы могут покупать газ дешевле

 
Ексклюзивы
1/5
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 180
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3 Просмотров: 3402
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 3492
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1233
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2853
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 666
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 801
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3114
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1647
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к &quot;Dolga net&quot;
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к "Dolga net"
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 801
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3114
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1836
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
2 Просмотров: 477
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
четверг, 10 декабря 2020 07:50

Украинцы могут покупать газ дешевле

  Комментировать
 

С августа в Украине действует рынок газа для населения. Потребители получили право выбирать, у кого покупать топливо.

— Люди, которые имеют индивидуальные газовые котлы и используют его для обогрева домов, подогрева воды — могут приобрести газ по более низкой цене. И существенно сэкономить, - рассказывает эксперт по энергетическим вопросам 48-летний Геннадий Рябцев.

— Раньше все контролировали газсбыты. Теперь появились новые поставщики. В розничной торговле их почти 300. Но реально ресурс населению продают до сотни компаний. Работают около 40 газсбытов. До реформы рынка облгазы сами распределяли и продавали топливо. Затем из них выделили компании, которые теперь реализуют газ украинцам.

Немногие поставщики имеют достаточно оборотных средств. Представим, что нужно миллиард кубометров. Тысяча условно стоит 200 долларов. Чтобы купить желаемое количество, дописываем шесть нулей. Компания должна найти эту сумму, если хочет торговать газом в течение года. Можно приобрести меньше. Но тогда есть риск не выдержать конкуренции с крупными предприятиями, прежде всего с газсбытами.

Знают ли люди об этих преимуществах после реформы?

- У рядового потребителя информации мало. Он не видит выгоды, не знает, как платить меньше. Украинцам рассказывали чепуху, что введение рынка приведет к снижению цен. Этого не будет в ближайшее время. Снижение стоимости возможно при появлении конкуренции. А до этого еще далеко.

Газ - сезонный товар. В отопительный период стоит дороже, летом цены ниже. Стоимость ресурса в ближайшие три-пять лет будет колебаться от 10 до 30 центов за кубометр (3-9 грн — ГПУ).

Тариф на доставку будет расти. Сети стареют, за ними нужно ухаживать, заменять. Значит - вкладывать деньги, нанимать работников.

В следующем году должны вырасти тарифы на доставку. Одни облгазы повышают стоимость на гривну, другие — на несколько копеек. Почему такая разница?

— Тариф зависит от количества клиентов, протяженности сетей, их изношенности. И от маржи, которую закладывает каждая компания в цену.

В ноябре часть компаний в платежках не указывали газовые коды, необходимые для смены поставщика. Что делать людям?

- Узнать код можно по запросу в свой газсбыт. Его должны сообщить. Если отказывают, пишите жалобу в Нацкомиссию по регулированию коммуслуг. Газсбыт заплатит штраф за непредоставление информации.

Ориентируемся на европейский рынок в стоимости газа. Это оправдано?

- В европейских странах есть собственные индикаторы, на основе которых определяют цену для потребителей. В Украине их нет. Если бы у нас работала газовая биржа, где реализовывалась бы половина потребляемого ресурса, тогда ее котировки стали бы точкой формирования цен для населения. И можно было бы говорить об экономической обоснованности, доступности цен на топливо как инфраструктурного товара, от стоимости которого зависит цена почти всех товаров и услуг.

Наша стоимость привязана к нидерландскому газовому хабу TTF. Формируется в конкретный момент. Не охватывает двусторонние договора, средне - или долгосрочные контракты. На сервере торгуют не только те, кто добывает газ. И покупают не только потребители. В хабах работают спекулянты, перепродающие ресурс. Они не имеют хранилищ, газ не перекачивают. Покупают абстрактные электронные кубометры. Заинтересованы, чтобы цена постоянно менялась.

Пишут, что с 1 января 2021 года отключат газ тем, у кого не установлены счетчики. Ситуация критическая?

— Счетчиков не имеют почти 3 миллиона потребителей — четверть общего количества. Но их не отключат. Это могут сделать, если есть долги и отсутствует план их погашения. Также если потребитель письменно отказался от индивидуального счетчика.

Стоимость устройств закладывали в тариф на распределение. Вероятнее всего, информация об отключении — попытка облгазов подтолкнуть людей ставить приборы за свой счет.

По закону, если облгазы не установят до 1 января 2021 года индивидуальные счетчики, то Нацкомиссия сначала им вынесет предупреждение. Затем будет назначать по 300 тысяч гривен штрафа за каждое сообщение об отсутствии прибора. Облгазы могут влететь в хорошую копеечку. Пытаются переложить ответственность на потребителя.

"Переход на электроэнергию - не выход"

- Природный газ-самый удобный вид топлива. Потребителю не нужно создавать запасы, перевозить, очищать панели от пыли, снега или заниматься с ветрогенерационной установкой, — говорит эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

— В Украине есть много районов, где можно отапливать дома дровами, торфом, использовать другие источники энергии. Идеальный вариант — если хозяйство пользуется различными энергоносителями. Владелец определяет, когда выгоднее отапливать газом, а когда — дровами.

- В ближайшие годы газ будет востребован. Переход на электроэнергию - не выход, потому что цены для населения будут расти. Европа движется в направлении 100 процентов возобновляемой энергетики. Но это долгосрочная перспектива, — говорит 39-летняя Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора". — Основная задача украинцев — повысить энергоэффективность жилья, чтобы не отапливали воздух.

Заявление рассматривают до 20 дней

Узнать, какие компании имеют лицензию и поставляют газ в вашем регионе, можно на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Для смены поставщика надо подать заявление-присоединение на сайте выбранной компании или обратиться в ее офис. Следует предоставить копии паспорта, идентификационного номера, документов, подтверждающих право собственности на жилье, последний счет за газ. Справку об отсутствии долгов не требуют.

Новый поставщик рассматривает заявление до 20 дней. Связываться со старым и сообщать о своих намерениях потребителю не нужно. Договор с ним расторгается автоматически с момента заключения контракта с другой компанией.

Предыдущий поставщик не позже, чем через шесть недель после расторжения договора, обязан выставить окончательный счет с учетом задолженности. Потребитель должен оплатить его в течение 10 рабочих дней. Если не соглашается с начисленной суммой, может обратиться в суд.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы могут покупать газ дешевле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 21807
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 17434
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 13437
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 11835
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 10800
Деньги
Дорожки делают из старой одежды
Дорожки делают из старой одежды Просмотров: 153
Мастер причесок зарабатывает наравне с топ-менеджером
Мастер причесок зарабатывает наравне с топ-менеджером Просмотров: 36
"Нововведение больше всего затронет трудовых мигрантов"
"Нововведение больше всего затронет трудовых мигрантов" Просмотров: 819
Няне платят 187 гривен в час
Няне платят 187 гривен в час Просмотров: 27
Гривна должна хотя бы несколько лет иметь стабильный курс
Гривна должна хотя бы несколько лет иметь стабильный курс Просмотров: 198
Больше всего комментируют
6
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
Поганий приклад тренера
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Голосов: 551
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть