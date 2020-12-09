Украинцы могут покупать газ дешевле

С августа в Украине действует рынок газа для населения. Потребители получили право выбирать, у кого покупать топливо.

— Люди, которые имеют индивидуальные газовые котлы и используют его для обогрева домов, подогрева воды — могут приобрести газ по более низкой цене. И существенно сэкономить, - рассказывает эксперт по энергетическим вопросам 48-летний Геннадий Рябцев.

— Раньше все контролировали газсбыты. Теперь появились новые поставщики. В розничной торговле их почти 300. Но реально ресурс населению продают до сотни компаний. Работают около 40 газсбытов. До реформы рынка облгазы сами распределяли и продавали топливо. Затем из них выделили компании, которые теперь реализуют газ украинцам.

Немногие поставщики имеют достаточно оборотных средств. Представим, что нужно миллиард кубометров. Тысяча условно стоит 200 долларов. Чтобы купить желаемое количество, дописываем шесть нулей. Компания должна найти эту сумму, если хочет торговать газом в течение года. Можно приобрести меньше. Но тогда есть риск не выдержать конкуренции с крупными предприятиями, прежде всего с газсбытами.

Знают ли люди об этих преимуществах после реформы?

- У рядового потребителя информации мало. Он не видит выгоды, не знает, как платить меньше. Украинцам рассказывали чепуху, что введение рынка приведет к снижению цен. Этого не будет в ближайшее время. Снижение стоимости возможно при появлении конкуренции. А до этого еще далеко.

Газ - сезонный товар. В отопительный период стоит дороже, летом цены ниже. Стоимость ресурса в ближайшие три-пять лет будет колебаться от 10 до 30 центов за кубометр (3-9 грн — ГПУ).

Тариф на доставку будет расти. Сети стареют, за ними нужно ухаживать, заменять. Значит - вкладывать деньги, нанимать работников.

В следующем году должны вырасти тарифы на доставку. Одни облгазы повышают стоимость на гривну, другие — на несколько копеек. Почему такая разница?

— Тариф зависит от количества клиентов, протяженности сетей, их изношенности. И от маржи, которую закладывает каждая компания в цену.

В ноябре часть компаний в платежках не указывали газовые коды, необходимые для смены поставщика. Что делать людям?

- Узнать код можно по запросу в свой газсбыт. Его должны сообщить. Если отказывают, пишите жалобу в Нацкомиссию по регулированию коммуслуг. Газсбыт заплатит штраф за непредоставление информации.

Ориентируемся на европейский рынок в стоимости газа. Это оправдано?

- В европейских странах есть собственные индикаторы, на основе которых определяют цену для потребителей. В Украине их нет. Если бы у нас работала газовая биржа, где реализовывалась бы половина потребляемого ресурса, тогда ее котировки стали бы точкой формирования цен для населения. И можно было бы говорить об экономической обоснованности, доступности цен на топливо как инфраструктурного товара, от стоимости которого зависит цена почти всех товаров и услуг.

Наша стоимость привязана к нидерландскому газовому хабу TTF. Формируется в конкретный момент. Не охватывает двусторонние договора, средне - или долгосрочные контракты. На сервере торгуют не только те, кто добывает газ. И покупают не только потребители. В хабах работают спекулянты, перепродающие ресурс. Они не имеют хранилищ, газ не перекачивают. Покупают абстрактные электронные кубометры. Заинтересованы, чтобы цена постоянно менялась.

Пишут, что с 1 января 2021 года отключат газ тем, у кого не установлены счетчики. Ситуация критическая?

— Счетчиков не имеют почти 3 миллиона потребителей — четверть общего количества. Но их не отключат. Это могут сделать, если есть долги и отсутствует план их погашения. Также если потребитель письменно отказался от индивидуального счетчика.

Стоимость устройств закладывали в тариф на распределение. Вероятнее всего, информация об отключении — попытка облгазов подтолкнуть людей ставить приборы за свой счет.

По закону, если облгазы не установят до 1 января 2021 года индивидуальные счетчики, то Нацкомиссия сначала им вынесет предупреждение. Затем будет назначать по 300 тысяч гривен штрафа за каждое сообщение об отсутствии прибора. Облгазы могут влететь в хорошую копеечку. Пытаются переложить ответственность на потребителя.

"Переход на электроэнергию - не выход"

- Природный газ-самый удобный вид топлива. Потребителю не нужно создавать запасы, перевозить, очищать панели от пыли, снега или заниматься с ветрогенерационной установкой, — говорит эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

— В Украине есть много районов, где можно отапливать дома дровами, торфом, использовать другие источники энергии. Идеальный вариант — если хозяйство пользуется различными энергоносителями. Владелец определяет, когда выгоднее отапливать газом, а когда — дровами.

- В ближайшие годы газ будет востребован. Переход на электроэнергию - не выход, потому что цены для населения будут расти. Европа движется в направлении 100 процентов возобновляемой энергетики. Но это долгосрочная перспектива, — говорит 39-летняя Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора". — Основная задача украинцев — повысить энергоэффективность жилья, чтобы не отапливали воздух.

Заявление рассматривают до 20 дней

Узнать, какие компании имеют лицензию и поставляют газ в вашем регионе, можно на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Для смены поставщика надо подать заявление-присоединение на сайте выбранной компании или обратиться в ее офис. Следует предоставить копии паспорта, идентификационного номера, документов, подтверждающих право собственности на жилье, последний счет за газ. Справку об отсутствии долгов не требуют.

Новый поставщик рассматривает заявление до 20 дней. Связываться со старым и сообщать о своих намерениях потребителю не нужно. Договор с ним расторгается автоматически с момента заключения контракта с другой компанией.

Предыдущий поставщик не позже, чем через шесть недель после расторжения договора, обязан выставить окончательный счет с учетом задолженности. Потребитель должен оплатить его в течение 10 рабочих дней. Если не соглашается с начисленной суммой, может обратиться в суд.