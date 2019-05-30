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пятница, 31 мая 2019 07:15

Украденные деньги с карт будут возвращать

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Банки обяжут возвращать украденные с карточек клиентов деньги на следующий день после кражи. Нацбанк подготовил соответствующий проект постановления. Его выставили на обсуждение. Прогнозируют, что новые нормы заработают в июле.

Банк может обратиться в правоохранительные органы, если сочтет клиента виновным в потере денег. В таком случае, пока не закончится расследование, средства не вернут. Кражи в пределах 20 необлагаемых минимумов доходов граждан — 340 грн, банки не обязаны возмещать. В Европе минимум составляет 50 евро — почти 1500 грн.

Чтобы повысить доверие населения к банковской системе, аналогичное постановление Нацбанк должен был предложить еще 10-15 лет тому назад. Сегодня банкиры фактически не несут ответственности за средства клиентов. Все проблемы и расходы перекладывают на них. Вернуть украденные деньги можно только в судебном порядке, — говорит адвокат 44-летний Ростислав Кравец. — Если происходит кража, финучреждения обращаются в правоохранительные органы. Там не спешат открывать производство, затягивают дело. На самом деле банкиры могут самостоятельно выявить мошенников. Ведь есть возможность проследить, в каком банкомате снимали деньги, увидеть лица воров. Однако банки не заботятся о репутации. Часто банковские работники сотрудничают с мошенниками. Передают им данные о клиентах, незаконно списывают средства с карт. Получить деньги обратно почти нереально.

В прошлом году банкиров обязали возвращать средства, если нет доказательств, что клиент намеренно передавал кому-то информацию о своем счете. Но это касается только карточек, которые человек оформил лично. Проблемы возникают у работников предприятий, где зарплатные карты оформляют бухгалтеры или доверенные лица.

Когда постановление Нацбанка примут, банкам будет невыгодно писать заявления в правоохранительные органы. Если там не докажут, что клиент сам передал информацию злоумышленникам, банкиров привлекут к ответственности за ложные обвинения. Легче вернуть средства и расследовать дело самостоятельно. Кроме того, Нацбанк может ввести штрафы или какие-то другие ограничения для банков, которые не будут выполнять постановление.

В Европе клиенты финучреждений защищены гораздо лучше. Во-первых, там развито страхование вкладов. Во-вторых, эффективно работают правоохранительные органы. Мошенников находят быстро. Также сами банки заботятся о репутации. Пытаются сразу компенсировать потерянные средства.

2500 гривен в среднем украли мошенники с одной банковской карты в прошлом году, по данным НБУ. Зарегистрировали почти 105,5 тыс. незаконных операций. Украинцы вообще потеряли почти 250 млн грн, посчитали в ассоциации ЕМА.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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31
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