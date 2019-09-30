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вторник, 01 октября 2019 07:20

Удерживают ежемесячно по 200 гривен

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- Я вышла на пенсию досрочно в 55 лет. Тогда в Пенсионном оформляли всех, у кого было 30 лет стажа, - говорит 60-летняя Татьяна Ткаченко из Черкасс. Имеет 34 года стажа. Работала штукатуром на стройке.

- Принесла справку, что получала в советские времена 300-400 рублей. Мне сразу насчитали 1037 гривен пенсии, а минималка тогда составляла 949 гривен. Сказали, что из моих выплат будут до 60 лет удерживать по 200 гривен.

В июле этого года тем, кто имеет 30 лет стажа, повысили пенсию до двух тысяч. Те 200 гривен сих пор продолжают высчитывать, хотя мне уже есть 60 лет. Я позвонила в Пенсионный. Сказали, в какой кабинет обратиться. Пошла, а там 20 человек сидит в очереди. Пробыла полдня и поехала домой, защемило нерв. Попросила бывшую коллегу узнать, она на несколько недель меня моложе. У нее такая же ситуация. Сказали, что деньги будут отчислять еще год. Слышала, что таких пенсионеров, как мы с ней, по Украине всего 10 тысяч. Две мои кумы такого же возраста пошли тоже на пенсию досрочно. Согласились на минимальную пенсию. Даже справки о зарплате не брали. То с них ничего не удерживают.

Черкасчанка 61-летняя Лидия Щербина имеет 36 лет стажа. Работала инженером. Перед выходом на пенсию - продавцом в обувном магазине.

- Ушла досрочно. Считаю, что справедливо будет вернуть этот закон, - говорит. - Если женщина имеет 30 лет стажа, заслужила выйти на пенсию в 55 лет. А та, у которой нет столько, пусть дорабатывает. Я все время на работе была, не видела детей. С года таскала в садик. А кто-то имеет 15 или 20 лет стажа, сидел дома. И ему назначили такую же пенсию, как у меня.

- Имела льготы для досрочного выхода на пенсию. 35 лет прожила в чернобыльской зоне в селе Кайтановка Катеринопольского района, - рассказывает 56-летняя Людмила Попович. Проживает в поселке Березовка Черкасской области. - Работала в военкомате 8,5 года. Жаль, что не смогла добыть полтора года до пенсии госслужащего. Военкомат расформировали во времена Януковича. Говорили, что армия Украине не надо, потому что кто на нас будет нападать. Как началось АТО, вызвали обратно. Но доработать все равно не дали. Потому что не имею высшего образования. Сейчас получаю стандартную пенсию по возрасту – 2 тысячи гривен. Все знакомые, которые не успели выйти со мной на пенсию в 55 лет, теперь безработные. Потому что не имели 30-летнего стажа.

Автор: Любовь КАРНАРУК, Наталия ПЕЧИБОРЩ
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