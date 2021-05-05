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четверг, 06 мая 2021 07:51

Субсидии будут назначать по-новому

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С 1 мая в Украине изменили порядок назначения субсидий. Теперь будут учитывать доходы от депозитов и ценных бумаг. Внимание будут обращать на разовые покупки более чем на 50 тыс. грн, покупку валюты, банковских металлов и, ездил ли человек за границу. Нельзя будет получить компенсацию, если семья имеет две квартиры или автомобиля. Отменили комиссии при местных органах власти, которые назначали субсидии в нестандартных случаях.

Получатели с мая должны подать новое заявление в управление соцзащиты. Их будут принимать в течение следующих пяти месяцев по почте или онлайн. Помощь всем будут выплачивать наличными. Сейчас так ее получают 92% льготников.

- Для большинства украинцев ничего не изменится. Субсидию не назначат, если человек имеет в банке более 100 тысяч гривен, купил новую машину или валюту за один раз более чем на 50 тысяч гривен, - говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, 45 лет.

Компенсацию получают около 3 млн домохозяйств. С мая ее потеряют 2-3%, прогнозируют в Министерстве соцполитики. На 2021 год на субсидии в госбюджете предусмотрено около 37 млн ​​грн.

- Количество получателей субсидий за последние шесть лет уменьшилось в два раза. В 2015-ом их было больше половины домохозяйств. Сейчас - на уровне 25 процентов, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

- Государственная политика заключается в том, чтобы постепенно уменьшать количество субсидиантов. Например, в прошлом году решили, что при расчете компенсации за коммунальные услуги будут принимать во внимание 20 процентов совокупного дохода домохозяйства вместо 15. Это на треть сократило доступность льгот для украинских семей. То, что теперь будут учитывать второй автомобиль, доходы от депозитов, покупку валюты - это попытка косвенным методами выявить людей, которых можно отсечь от системы помощи.

Новые правила коснутся не всех, у многих украинцев нет депозитов. Они либо не могли откладывать, либо не доверяют банкам. А чтобы не потерять субсидии, начнут забирать деньги из банков. Сейчас по вкладам выплачивают и так небольшие проценты, по сравнению с прошлыми годами. Доллары население будет менять на черном рынке, там ничего не фиксируют. Государство обманывает само себя. Например, когда начали постепенно повышать минимальную зарплату, многие теряли помощь. Работники просили работодателей выплачивать им часть заработанного в конверте, чтобы не забрали компенсацию. Государство потеряло в налогах. Так будет и сейчас.

Количество субсидиантов будет уменьшаться. И не потому, что у государства нет денег. У нас постепенно обрезаются социальные функции. Хотя это нарушение Конституции. Там записано, что Украина - социальное государство. К примеру, в прошлом году Минфин досрочно погашал долги, которые государство должно выплатить в 2021-2022 годах. А нас никто не заставлял это делать. Можно было вдвое увеличить сумму на субсидии. Но эта программа, наоборот, сокращается.

Дело в приоритетах. Когда человек стоит на вершине пирамиды, государство все делает для улучшения его социальных стандартов. В Украине ранее на этой вершине были олигархи, а сейчас добавились внешние кредиторы, которым нужно возвращать огромные деньги.

- Уровень тарифов и цен за коммунальные услуги не соответствует платежеспособности населения. Поэтому часть людей перестала платить. А часть - повесила эту миссию на государство в виде компенсации. В результате, долг за коммунальные услуги превысил 80 миллиардов гривен. Это исторический рекорд, - продолжает Алексей Кущ.

- Государству рано или поздно придется что-то делать с долгами. Радикальный путь - забирать у людей квартиры. Или простить. Это будет зависеть от того, насколько власть уверена в себе.

Единственный цивилизованный путь - установление справедливой цены на природный газ. Тысяча "кубов" топлива украинской добычи будет стоить 3 тысячи гривен для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Соответственно, все производные тарифы - на тепло, горячую воду уменьшатся минимум в два раза. А количество субсидиантов сократится до 10 процентов. Так и должно быть в уравновешенной экономической модели. Затем надо устанавливать пятилетний мораторий на увеличение стоимости коммунальных услуг. Чтобы люди начали не только платить текущие платежки, но и постепенно возвращать долги.

18,3 миллиарда гривен жилищных субсидий выплатили в первом квартале 2021 года, сообщает Министерство социальной политики. На пенсии пошло 48,8 млрд грн, социальные пособия, компенсации, доплаты - 14,9 млрд. Чернобыльцы и переселенцы получили по 0,7 млрд грн. На мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью направили 0,4 млрд.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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Дата
06
мая

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