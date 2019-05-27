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вторник, 28 мая 2019 06:36

Стоимость клубники зависит от погоды

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— На базарах продают клубнику из Закарпатья и южных областей. Импортной почти нет. Из Испании и Греции ягоду перестали завозить в начале мая. Отечественной достаточно, чтобы удовлетворить спрос, — рассказывает эксперт плодоовощного рынка 39-летняя Татьяна Гетьман.

На оптовых базарах килограмм клубники стоит 35-45 грн. С начала мая цены снизились в три раза.

— Стоимость зависит от погоды. В один день ягода может подорожать в полтора раза, на следующий — резко подешеветь. Сейчас идут дожди, поэтому собирать клубнику трудно. Кроме того, нужно солнце, чтобы ягода была сладкая. Поэтому видим широкий диапазон цен. Клубнику получше продают дороже, похуже — дешевле. Дешевле всего будет стоить в конце мая — начале июня. Так было последние два сезона. С июня в центральных и западных областях Украины фермеры начнут собирать грунтовую ягоду. Правда, дожди могут негативно повлиять на урожай. Можем получить среднюю и позднюю клубнику плохого качества.

В прошлом году отечественная черешня появилась в продаже в мае. В этом году сезон начнется позже. Ягода еще не созрела. В магазинах и на базарах торгуют черешней из Испании. Килограмм стоит 230-250 грн.

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Сейчас вы читаете новость «Стоимость клубники зависит от погоды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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