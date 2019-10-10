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пятница, 11 октября 2019 06:25

Репертуар был прописан в контракте

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- Мой муж - музыкант. Создал дома с четырьмя друзьями группу. Работают в Китае, - рассказывает 29-летняя Светлана Капустинская из Черкасс.

- Женя играет на барабанах. Выступают в парке развлечений. Репертуар, что должны были выполнять, был прописан в контракте. Получает больше тысячи долларов. За день бывает четыре-шесть концертов. Продолжаются по полчаса. Есть несколько длинных перерывов. Тогда музыканты спят или развлекаются в парке.

Он долго не решался ехать на заработки. Хотя многие из его друзей и знакомых музыкантов работают за рубежом. Преимущественно отправляются в Нидерланды, Австрию, Китай, Японию. Дома Женя имел четыре работы. Преподавал в музыкальном училище, музыкальной школе, играл в двух коллективах. В училище и школе получал почти 5 тысяч гривен. Брали на 0,25 или полставки, а требовали отрабатывать полный рабочий день. Поэтому уволился.

Рассказывает, что в Китае контракты по уровню оплаты отличаются. Зависит, из какой страны ты приехал. Почему-то больше там любят бразильцев, соответственно, они и получают больше. Муж планирует вернуться, когда закончится контракт. На предыдущей работе ему замены не нашли. Зовут назад.

Автор: Наталия СОКОЛАН
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