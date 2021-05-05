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четверг, 06 мая 2021 07:06

"Производители придерживают гречку, потому что понимают ее ценность"

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- Подорожание гречки в Украине связано с дефицитом собственного производства. С 2017 Россия стала продвигать свою крупу на украинский рынок. Освоили многие земли и засеяли этой культурой, имеют перепроизводство. В Украине в течение четырех лет объемы производства гречки упали в три раза - до 60 тысяч гектаров. А минимально необходимы - 150 тысяч. Тогда сможем кормить население собственной гречкой, - говорит 54-летний Сергей Громовой, исполнительный директор Международной ассоциации гречки.

- Крупа, которая в магазинах стоит до 35 гривен - российская, она поступает к нам преимущественно через Казахстан. Незначительную часть в Украину завозят из Молдавии, это тоже российская. Отечественная гречка стоит 45 гривен и больше.

Гречка за год подорожала на 34,4 процента, сообщает Госстат. Как изменился спрос?

- Украинцы стали меньше есть гречки, потому что дорогая. Сейчас на одного человека приходится 2-3 килограмма в год. А норма, установленная диетологами еще с советских времен, - почти 7 килограммов. Покупают макароны и картофель.

Карантин влияет на цены?

- Когда год тому назад объявили карантин, наблюдали ажиотажный спрос на крупы. Это стало причиной резкого подорожания гречки - до 26-36 гривен. Урожай в 2020 году был небольшой, засеяли только 77 тысяч гектаров. Соответственно, стоимость выросла. Сейчас цене уже некуда расти. Производители жалуются: когда стоимость крупы перевалила за 30 гривен, объемы продаж упали в три раза. Производитель тоже не заинтересован, чтобы продукт был дорогой.

Почему производители отказываются выращивать гречку?

- Это нестабильная культура. Каждые три-четыре года меняется ситуация на рынке. Небольшие фермеры отказываются ее выращивать, потому что не могут спрогнозировать расходы и доходы. Переходят на более стабильные подсолнечник, сою, кукурузу, пшеницу. Агрохолдинги вообще отказались от гречки, потому что это нишевая культура. Засилье российской гречки добило экономическую мотивацию. К нам завозили крупу по искусственно заниженным ценам. Она была дешевле нашей. И так продолжалось до осени 2019-го. Гречка постоянно дешевела. Была по 40 гривен, потом стала по 18. Далее стоимость опустилась до 10-11 гривен. Стимул выращивать ее исчез. 20 лет тому назад в Украине сеяли почти 600 тысяч гектаров. В 2019-ом осталось 63 тысячи. Мы потеряли экспортный потенциал. Раньше продавали за границу почти 300 тысяч тонн гречки. Сейчас стали зависимы от импорта, завозим 40-50 процентов крупы.

В прошлом году правительство просило фермеров увеличить посевы гречихи. Прислушались аграрии?

- Правительство утвердило своим постановлением 3,5 тысячи гривен дотации на гектар гречки. Разработали механизм выделения средств. Производитель сможет претендовать на дотацию, если выращивает не более 300 гектаров. Надеюсь, эти деньги станут дополнительным стимулом.

Правильная технология позволяет получать 2,5 тонны с гектара. 48-50 тысяч гривен можно будет заработать на одном гектаре. Гречка - самая дешевая в производстве. Ее почти не нужно удобрять, защищать, потому что фактически не имеет вредителей и болезней. Главное - вода. Хотя эта культура ее потребляет вдвое меньше, чем подсолнечник и кукуруза. Качественных семян на рынке достаточно. За сезон можно получать по два урожая. Есть предприятие на Полтавщине, которое стабильно выращивает почти 400 гектаров органической гречки. Она у них два года тому назад стоила 80 гривен за кило.

В каких областях выращивают гречку?

- Основные регионы - Хмельницкая, Черниговская, Житомирская и Сумская области. В промышленных масштабах уже мало кто ею занимается. Те, кто сеет сейчас, - это фанаты, которые делают это из собственных соображений. Или чтобы рассчитаться за паи с людьми, или это органическое земледелие, или чтобы поддержать свою пасеку. Фактически гречка позволяет иметь дополнительно 5-6 тысяч гривен дохода с гектара благодаря меду.

Сколько гречки посеют в этом году?

- Сеять начали с 1 мая, потому что весна холодная. По планам хозяйств, будет 80 тысяч гектаров гречихи. В прошлом году было 77 тысяч. Если выйти хотя бы на 150 тысяч, тогда крупа в магазинах подешевеет до 30 гривен. А останутся запланированы 80 тысяч гектаров - то постепенно будет дорожать. Стоимость может достичь 80 гривен. Уже сейчас есть по 60.

К концу 2021 года гречка, по прогнозам фермерских ассоциаций, подорожает на 10-15 процентов. Каково ваше мнение?

- Предпосылок, что гречка подешевеет до сбора нового урожая, нет. Может только дорожать. Запасы небольшие. Производители придерживают гречку, потому что понимают, что это ценный товар.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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Дата
06
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