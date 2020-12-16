- Живем в доме на 97 "квадратов". Построили его в начале 1980-х. Тогда как раз по улице вели газ. Мы тоже подключили, - рассказывает 72-летняя Светлана Чернявская из Смелы Черкасской области.

- Когда появился газ, за ​​куб платили 14 копеек. Зимой в комнатах было 27 градусов тепла. А теперь более 16 не бывает. Хожу в теплой кофте, жилетке из шерсти. На ногах - штаны с начесом и бурки. Муж в спальне немного включает электрический обогреватель. В прошлом году за отопление приходило ежемесячно по 2400 гривен. Плюс 96 гривен за транспортировку. Пришлось выписывать внуков, чтобы оформить субсидию. Давали в среднем тысячу гривен. За октябрь этого года нагорело 847 гривен. За транспортировку газа пришло 107. Котел включали мало, потому что было еще не холодно. Кубометр газа стоил более 6 гривен. Теперь за день накручиваем по 12 кубов.

Рядом с домом у нас летняя кухня на две комнаты. Можно было бы перебраться на зиму туда. Есть каменная плита и лежанка. Дров накопилось немало от фруктовых деревьев. На чердаке полно старой мебели, газет, книг, журналов. Зиму бы перекантовали. Но от старости рассыпался дымоход. Может, летом что-то подумаем. Никто раньше не подсказал, чтобы в доме между спальнями сделали печку. Я мужу заикнулась, чтобы сейчас смуровать. Так было крика: "Ты знаешь, что это надо потолок пробивать, чтобы вывести трубу". Контролерша по газу говорила, с декабря подорожают и газ, и доставка. В газете прочитала, что можно заменить поставщика. Но рисковать не хотим. Мы старые, а надо где-то ходить, переоформлять. Муж в очереди на почте слышал, что люди поменяли, так газовщики им сказали: "Мы вас вообще отрежем. Пусть ваш новый поставщик проводит новые трубы". В селах люди массово переходят на дрова. Машина дров колеблется от 3 тысяч, а рубленые по 5-8 тысяч гривен. Опять строят плиты и лежанки. Когда-то от радости, что будет газ, выбросили. Моя племянница года четыре тому назад заменила газовый котел на самодельный для дров. Сварили его за 10 тысяч гривен. У нее стоял еще советский, по 600 кубов в месяц съедал. Это при том, что дом на 60 "квадратов". Хорошо, муж тогда был на заработках, было чем платить. Теперь на зиму покупает машину рубленых дров. На котле и есть варит. Газовую включает, если нужно что-то быстро приготовить. Платит до 70 гривен в месяц. Летом, когда делала консервацию, то максимум накручивала на 250 гривен.

38-летняя Татьяна Адамчик пять лет живет с мужем в польском Вроцлаве. Снимают двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне на окраине города. За аренду платят 15 тыс. грн, плюс 3,5 тыс. - за коммунальные.

- В соотношении заработки и расходы на коммунальные, платим не более 17 процентов. В Украине есть собственный дом, всегда платили по факту - за использованный газ, электроэнергию и воду. Здесь сумма коммунальных прописана в договоре на аренду. Она одинакова ежемесячно. В пересчете на гривны выходит 3500, - объясняет Татьяна. - В нее включены текущие ремонты дома, вывоз мусора, расходы на отопление, горячую и холодную воду, содержание территории. Ежемесячно на почту приходит письмо с отчетом о выполненных работах. В этом году заменили газовый котел на экономный. Отопительный сезон начался в конце сентября. Тогда похолодало, шли дожди. В каждой квартире есть счетчик на тепло. Также управляющий домом контролирует подачу тепла в зависимости от температуры на улице. В морозы батареи хорошо горячие. Раз в год делают сверку по коммунальным услугам. Сравнивают количество затраченных ресурсов в целом и по каждой квартире. Нам уже дважды возвращали переплату за коммунальные.

Также ежемесячно получаем платежку, где расписаны актуальные цены на свет, газ и воду. Самая дорогая горячая вода. За куб платим где-то 240 гривен. Но используем ее немного. В среднем 3 кубометра в месяц. Свет стоит почти 2 гривны за киловатт. Газ - 15 гривен за куб.

- В Дании на коммунальные уходит треть дохода, - рассказывает 33-летний Николай Коэн. Живет в городе Слагельсе, работает на свиноферме.

- Самые большие счета - это расходы на электроэнергию. За ноябрь заплатил 12 тысяч гривен. Повезло, что живу в новом доме. Их возводят с современной системой энергосбережения. Стены утеплены, застройщик установил пятикамерные окна. Электрокотел в каждой квартире. В этом году у нас с женой родился ребенок, выставляем немного более высокую температуру. Обычно в квартире было не более 17 градусов. В большинстве домов в Дании нет ванны, только душ. Коммунальные зависят от возраста дома. В старых домах большие счета. Коллега живет в таком. Там центральное отопление. Платит за коммунальные на 100 евро больше, чем я.

- Получаю только счета за электроэнергию и вывоз мусора, - говорит 35-летняя Татьяна Зелинская. Живет в норвежском городе Фредрикстад.

- На коммунальные скидка 10 процентов для пенсионеров и людей, имеющих низкий доход. В домах электрическая система обогрева, подогрев воды. Вода бесплатная и очищенная по специальной технологии. Считается питьевой. Зимой платим за коммуналку где 9800 гривен. Летом - 3300. Постоянной цены на электричество нет. Стоимость зависит от погоды и уровня воды в реках. Когда ее много, электростанции производят больше энергии. Поэтому счета приходят меньше. Также цена электричества разная в каждой из областей.