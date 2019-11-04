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вторник, 05 ноября 2019 07:45

Предлагают повысить помощь при рождении ребенка

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Правительству предлагают увеличить помощь при рождении первого ребенка до 100 тыс. грн. За второго платить 200 тыс., а каждый последующий - 400 тыс. Сначала родителям будут выплачивать 25% суммы, остальное - равными частями в течение трех лет. Об этом говорится в постановлении Верховной Рады, которым утвердили в первом чтении проект бюджета на 2020 год.

Сейчас на всех детей дают одинаковую сумму - 41,3 тыс. грн. Четверть выплат - 10,3 тыс. - родители получают сразу. И в течение трех лет - ежемесячно по 860 грн.

- Повышать помощь при рождении ребенка надо. Это элемент социальной политики государства. Однако стоит кардинально изменить механизм начисления. В условиях демографического кризиса недостаточно просто ежемесячно давать деньги. Потому что у нас побочный отрицательный эффект, когда в неблагополучных семьях детей рожают ради денег, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

Как следует изменить механизм?

- За образец взять опыт европейских стран. Там выплаты имеют целевой характер. Ребенку открывают специальный счет. Его пополняют раз в месяц или квартал. Родители не могут тратить средства на что угодно. В частности, на алкоголь или новый телефон. Государство четко определяет: на что семья может использовать детские деньги. Например, обучение, лечение, отдых.

Первоочередные физиологические потребности новорожденных, как еду и одежду, родители должны обеспечивать сами. Задача государства - обеспечить долговременную защиту и развитие ребенка.

Это возможно в Украине?

- Деньги у государства есть. Вопрос, как эффективно их использовать. Современные технологии позволяют разработать систему контроля. Сейчас банки отслеживают платежи клиентов. Если это фиктивная операция, то не пропускают. По такому принципу можно установить ограничения и для социального счета. Родителям придется подтверждать, на что хотят потратить деньги. Должно быть и наказание за нецелевое использование государственных выплат. Детские деньги стоит давать до совершеннолетия. Тогда будем иметь действенный социальный эффект.

Сколько должно составлять пособие при рождении ребенка?

- Прежде всего - оно ​​должно быть адресным. И не для всех. Должно ли государство помогать родителям, которые и так имеют высокие доходы? Может, лучше деньги, которые они потратят на брендовую детскую коляску, отдать семье, которая действительно в них нуждается? Поэтому семьям с высокими, средними и низкими заработками надо предусмотреть различную помощь. Люди со средним достатком могут откладывать эти деньги на учебу или отдых детей. Но для людей с доходами перечень товаров и услуг, на которые они могут потратить помощь, стоит расширять. Всего на ребенка ежемесячно нужно предоставлять сумму не менее прожиточного минимума.

В правительстве запланировали увеличить выплаты на программу "Муниципальная няня" и "Пакет малыша". Они эффективны?

- Это ложный принцип соцпомощи. Государство не должно придумывать, куда тратить свои деньги. А должно сформировать перечень расходов, связанных с рождением ребенка. Это может быть няня, оздоровление или пакет малыша. И перечислять деньги на специальный социальный счет. А уж какие расходы первоочередные, а какие второстепенные, будут решать родители.

Когда государство отдельно выделяет средства на формирование пакета для новорожденного или услуги муниципальной няни, появляются элементы коррупции, искусственности, несправедливости. Государство начинает додумывать за родителей, что дать ребенку. Не всем семьям нужна няня. И они не пользуются этой услугой. Получается - теряют помощь.

Почему в Украине уменьшается рождаемость?

- Государство должно создавать механизмы долгосрочной социальной стабильности. То есть формировать уверенность семей в завтрашнем дне. Финансовые стимулы не всегда работают. Как правило, детей рожают в благополучных странах. Если граждане видят неблагоприятные условия жизни, подсознательно сопротивляются. В Украине нет накопительной пенсионной системы, которая позволила бы обеспечить себя в старости. Отсутствуют качественные медицинские, страховые и образовательные системы. Низкий уровень государственной поддержки молодых семей для получения жилья, доступных кредитов. Были слухи, что новый трудовой кодекс позволит увольнять беременных, не сохранять рабочее место за работницей в декрете. Это увеличивает нестабильность и влияет на рождаемость.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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