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пятница, 11 мая 2018 05:41

"Получаю три тысячи гривен. Это вместе с добавкой за звание, выслугу и секретность"

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Пенсионный фонд завершил пересчет пенсий военнослужащих. Повышенные выплаты получили 463,4 тыс. лиц. Из госбюджета дополнительно выделили 2,72 млрд грн.

— На пенсию вышел в июне 1995-го в звании подполковника. Начислили тогда мне выплату - 11 миллионов. А потом была денежная реформа, стало 200 гривен, - говорит 65-летний Владимир Бондаренко из Черкасс. Он - бывший пограничник.

— Сейчас получаю три тысячи гривен. Это вместе с добавкой за звание, выслугу и секретность. Потому что моя должность приравнивалась в СБУ. Недавно встретил майора, который вышел на пенсию на 10 лет позже. У него пенсия на полторы тысячи гривен больше. А знакомому прапорщику увеличили на 800.

Я служил по разным заставам. Жили в глуши, мотались по горам. Лето видели немного больше месяца. Семья была обделена вниманием. По несколько суток не бывал дома. Однажды наш "уазик" застрял в 30 километрах от заставы. Снега намело в рост человека. К нам никто не мог добраться. Мы с водителем выцедили ведро бензина, зажгли и так грелись. Хорошо, что мороз был до 10 градусов. Иначе замерзли бы.

Досадно, когда в соцсетях возмущаются: зачем военным поднимать пенсию, у них и так большая. Если сравнить мою службу - получаю копейки. Милиционерам в прошлом году существенно увеличили выплаты, о них позаботился их министр Аваков. Пограничники раньше подчинялись Службе безопасности. Потом нас бросили в общую базу Пенсионного фонда.

— В нашем государстве одной рукой дают, второй отбирают. Повышенная пенсия повлияет на размер субсидии. Раньше в военном госпитале обслуживался бесплатно, теперь придется платить, - говорит майор из Львова Андрей Синица, 62 года. Вышел на пенсию в 2000-ом. Получал 1800 грн. В апреле ему начислили почти в два раза больше.

— Я служил по всему Советскому Союзу. Последние девять лет - подо Львовом. В 1998-ом перенес сердечный приступ, полгода лежал в кардиологии. Начал оформлять досрочную пенсию. В армии пробыл 21 год, этого оказалось достаточно. Но теперь не имею никаких доплат - ни за дополнительные годы, ни за звание. Хорошо, что уже на пенсии получил квартиру за городом. Ребята, с которыми служил, до сих пор стоят в очереди на жилье.

Моя первая пенсия была 280 гривен. Через два или три года выросла до 470. Это было единственное серьезное повышение. Дальше поднимали постепенно. 1800 гривен получал последние три года. В апреле пришло сообщение на телефон, что начислили деньги. Через полчаса еще одно - сумма почти вдвое больше. Родственнику-подполковнику с 40-летней выслугой начислили на 400 гривен больше, чем мне. Не могу назвать это нормальным повышением. Зарплата молодого военнослужащего должна быть не менее тысячи долларов. А пенсия - хотя бы 500.

Подполковник 61-летний Евгений Кременец из Винницы служил во внутренних войсках.

— Их переименовали в Нацгвардию. Пошел на пенсию через 32 года службы, хотя мог после 20, - рассказывает. - Не хотели отпускать, потому что кадровых военных мало. В советские времена эта профессия была престижной. Идешь по улице, все на тебя смотрят с уважением. Офицер имел хорошую зарплату, квартиру. Отпускных давали 750 рублей. Это были сумасшедшие деньги. Мог свозить семью куда угодно. Правда, за границу не выпускали. Но Союз мы объездили. Давали путевки в любую точку страны.

После провозглашения независимости авторитет армии очень упал. С 1991-го до 2014 года внутренними войсками затыкали все дыры. Они охраняли важные правительственные объекты, общественный порядок, колонии строгого режима, конвоировали. Люди перестали нас уважать. Я это понимаю. Так как видят, что сначала одних лупим, а потом других. Власть меняется, а внутренние войска остаются те же. Если считать в валюте, в 2006 году имел пенсию 400 долларов. Потом упала до 140, в этом году выросла до 200. Чиновники обещают за два года увеличить опять до 400 долларов.

Автор: Любов КАРНАРУК, Юлія ЛІПІЧ, Надія СИРОВАТКО
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